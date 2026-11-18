Un mariage célébré dans une mairie française ne figure dans aucun registre algérien tant que le conjoint algérien ne l’a pas fait transcrire au consulat.

Les postes consulaires en font une condition préalable à la délivrance du livret de famille, du passeport, de la carte d’identité et du 12 S. Les pièces réclamées, elles, ne sont pas les mêmes d’un consulat à l’autre.

Deux certificats à demander au consulat avant le passage en mairie

Avant la cérémonie, l’officier d’état civil français réclame au futur époux algérien deux documents que seul le consulat délivre. Le certificat de coutume rappelle les dispositions de la loi algérienne en matière de mariage. Le certificat de célibat, de non-mariage ou de non-remariage sert à vérifier qu’il n’existe pas de cas de polygamie, prohibé par l’article 147 du code civil français.

Les deux se demandent au guichet, en personne. Le consulat de Nanterre exige une pièce d’identité algérienne en cours de validité, la copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois portant toutes ses mentions marginales, sans rature ni surcharge, et deux euros de droits de timbre en espèces.

Deux témoins immatriculés au consulat doivent se présenter avec leur carte : le certificat est délivré sous leur responsabilité engagée. À Créteil, ces certificats ne valent que pour les maires de sa circonscription et supposent un justificatif de domicile.

La transcription dépend du lieu du mariage, pas du domicile

Le consulat compétent est celui qui couvre la commune où le mariage a été célébré, pas celui du lieu de résidence.

Créteil couvre ainsi le Val-de-Marne, l’Essonne, la Seine-et-Marne, l’Yonne et la Nièvre ; Nanterre les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l’Eure-et-Loir. Seuls les actes de personnes dont la nationalité algérienne est établie sont transcrits.

À Paris comme à Nantes, le dossier se limite à deux copies intégrales originales de l’acte de mariage, au livret de famille et à une pièce d’identité algérienne.

Créteil demande davantage, l’original de la copie intégrale de l’acte de mariage daté de moins de trois mois, la copie d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité valide, et les actes de naissance des deux époux délivrés par leurs mairies de naissance. Le poste refuse ceux du service central d’état civil de Nantes. Le dépôt se fait sur rendez-vous.

Livret de famille gratuit, mention marginale à vérifier soi-même

Le livret de famille algérien n’est délivré qu’après la transcription. À Créteil, une demande manuscrite, une pièce d’identité algérienne et la copie intégrale de l’acte de mariage établi par le consulat suffisent.

La première délivrance est gratuite un duplicata, en cas de perte, de vol ou de détérioration, coûte 20 euros en espèces et suppose une déclaration ainsi que les actes de naissance transcrits des époux et des enfants.

Reste la mention du mariage en marge de l’acte de naissance algérien. Les mairies françaises adressent l’avis directement à la commune de naissance, parfois via le service d’état civil du consulat.

Quand l’acte n’a pas été mis à jour, c’est à l’intéressé de relancer la mairie qui a célébré le mariage. Un divorce prononcé par un tribunal français, lui, n’est exécutoire en Algérie qu’après exequatur, et l’acte de mariage transcrit fait partie du dossier.

Sources