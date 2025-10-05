Maroc-Allemagne : Inauguration historique du Groupe de travail dédié à l’agriculture et l’alimentation

Un événement marquant vient de se produire dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, renforçant les liens entre le Maroc et l’Allemagne. En effet, la mise en place d’un Groupe de travail dédié à ces secteurs est une première historique pour ces deux nations.

Cette initiative promet d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration et de développement durable. Découvrez dans cet article les détails de cette inauguration qui marque un tournant majeur dans les relations bilatérales entre le Maroc et l’Allemagne.

Première réunion du groupe de travail maroco-allemand sur l’alimentation et l’agriculture

La première rencontre du Groupe de travail maroco-allemand dédié à l’alimentation et l’agriculture a eu lieu à Rabat. Cette réunion, présidée par Martina Englhardt-Kopf, Secrétaire d’État Parlementaire au ministère fédéral allemand de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’Identité régionale (BMLEH), et Redouane Arrach, Secrétaire Général du ministère marocain de l’Agriculture, a permis de lancer officiellement les travaux du Groupe.

نحو نفس جديد للتعاون الفلاحي بين المغرب وألمانيا

انعقد، يوم الجمعة بالرباط، أول اجتماع لمجموعة العمل المغربية-الألمانية حول التغذية والفلاحة، برئاسة السيدة مارتينا إنغلهاخت-كوب، كاتبة الدولة البرلمانية بوزارة التغذية والزراعة والهوية الإقليمية الألمانية، والسيد رضوان عراش، الكاتب… pic.twitter.com/sH92f5Xn9E — Ministère de l’agriculture au Maroc (@Agri_gov_ma) October 3, 2025



Les discussions ont porté sur les thématiques prioritaires, les initiatives bilatérales en cours et la définition des axes de collaboration. La participation élargie à des acteurs non étatiques et les modalités de gouvernance du Groupe ont également été abordées.

Thématiques prioritaires et participation élargie : les axes majeurs du Groupe de travail

Les thématiques prioritaires à court et moyen termes ont été identifiées lors de cette première réunion, mettant l’accent sur des initiatives bilatérales en cours et définissant des axes concrets de collaboration.

Le Groupe a également ouvert la voie à une participation plus large d’acteurs non étatiques, incluant les institutions de recherche, le secteur privé et la société civile. Ces entités joueront un rôle crucial dans les travaux du Groupe, contribuant à sa gouvernance, son pilotage et son suivi, tout en apportant leur expertise et leurs perspectives diverses pour renforcer la coopération agricole entre le Maroc et l’Allemagne.

Objectifs du Groupe de travail et engagement des ministères

Le Groupe de travail vise à stimuler l’innovation agricole, faciliter le partage de connaissances et d’expertises techniques, renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir des solutions durables et inclusives pour les secteurs agricoles marocain et allemand.

Il aspire à devenir un modèle exemplaire de coopération bilatérale, capable de générer des impacts significatifs et durables sur les plans économique, social et environnemental. Les deux ministères ont réitéré leur engagement à intensifier les échanges, encourager l’innovation et favoriser le développement durable dans le domaine agricole, au bénéfice des populations et des filières agricoles des deux pays.