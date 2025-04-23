Maroc Data Center : Partenariats stratégiques majeurs annoncés au GITEX AFRICA 2025

L’événement GITEX AFRICA 2025 a été le théâtre d’annonces majeures pour le Maroc Data Center. Des partenariats stratégiques ont été dévoilés, promettant de nouvelles perspectives pour le secteur des technologies de l’information et de la communication au Maroc. Découvrez dans cet article les grandes lignes de ces collaborations inédites et leur impact potentiel sur l’écosystème numérique marocain.

Restez connecté pour une analyse approfondie et un aperçu vidéo exclusif de ces annonces révolutionnaires.

Maroc Data Center annonce des partenariats stratégiques lors du GITEX AFRICA 2025

Lors de sa participation au GITEX AFRICA 2025, Maroc Data Center a dévoilé deux alliances majeures visant à consolider son engagement envers la souveraineté numérique au Maroc. Le premier accord, conclu avec Nucleon Cyber Security, permettra d’offrir des solutions de cybersécurité entièrement marocaines et hébergées localement.

Parallèlement, un second partenariat a été établi avec le Centre d’Innovation en E-santé (CIES), dirigé par l’ex-ministre de la Santé, Anas Doukali. Ce dernier vise à assurer l’hébergement sécurisé des données sensibles et à mettre en place un laboratoire d’interopérabilité dans le domaine de la santé digitale.

Partenariat avec Nucleon Cyber Security et le Centre d’Innovation en E-santé (CIES)

Le partenariat avec Nucleon Cyber Security vise à développer des solutions de cybersécurité (EDR & PDR) entièrement marocaines, renforçant ainsi la sécurité numérique locale. Par ailleurs, l’alliance avec le CIES, sous la houlette d’Anas Doukali, ancien ministre de la Santé, est d’une importance capitale pour la protection des données sensibles.

Ce partenariat prévoit également la création d’un laboratoire d’interopérabilité en santé digitale, une initiative qui contribuera à la transformation numérique du secteur de la santé au Maroc.

Maroc Data Center, acteur clé de la transformation numérique du secteur de la santé

Anas Doukali, président du Centre d’Innovation en E-santé (CIES), a souligné l’importance de Maroc Data Center dans la digitalisation du secteur de la santé. Abderrahmane Mounir, PDG de l’entreprise, a réaffirmé cet engagement en mettant en avant la contribution continue de Maroc Data Center à travers ses plateformes cloud et ses infrastructures.

Ces outils sont essentiels pour construire un écosystème national de validation des systèmes d’information hospitaliers, renforçant ainsi la souveraineté numérique du pays dans le domaine de la santé.