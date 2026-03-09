Maroc et pays du Golfe, un front uni face à l’ombre iranienne qui plane

Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, a récemment affirmé l’indissociabilité de la sécurité du Maroc et celle des pays du Golfe Arabe.

Cette déclaration, faite lors d’une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, souligne le soutien constant du Maroc envers les pays arabes face aux agressions iraniennes.

La sécurité du Maroc et des pays du Golfe, un enjeu indissociable

Lors d’une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, a affirmé l’indissociabilité de la sécurité du Maroc et celle des pays du Golfe Arabe.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la position du Roi Mohammed VI qui considère que tout préjudice porté aux pays du Golfe affecte également le Maroc.

🇲🇦#FLASH| Lors d’une réunion de la Ligue arabe, Nasser Bourita a réaffirmé la solidarité du Maroc 🇲🇦 avec les pays du Golfe, en condamnant fermement les agressions iraniennes 🇮🇷 auxquelles ils font face. Il a rappelé les propos du Roi Mohammed VI, qui affirmait que « le Maroc 🇲🇦… https://t.co/7FRloNCudY pic.twitter.com/ZyWIna7vWf — Morocco Intel (@MoroccoIntel) March 9, 2026



Bourita a souligné cette position lors de sa participation à la réunion par visioconférence, rappelant l’appui constant du Royaume du Maroc envers les pays arabes frères.

Il a également exprimé la condamnation ferme du Maroc face aux agressions iraniennes contre ces États, réaffirmant la solidarité totale du Maroc avec ces pays.

Quelle réponse face à l’agression iranienne ?

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, a condamné les agressions iraniennes contre les pays arabes.

Il les qualifie de violation flagrante de leur souveraineté et de menace pour la sécurité régionale. Cette position ferme exprime l’indignation du Maroc face à ces actes hostiles.

Le Maroc réaffirme sa solidarité totale avec les pays arabes touchés par ces agressions. Il soutient toutes les mesures légitimes qu’ils jugeront appropriées pour préserver leur sécurité.

Le Royaume se positionne ainsi comme un allié indéfectible dans la défense de la souveraineté et de la stabilité régionale.

Cohésion arabe et action commune, les clés de la sécurité collective ?

Le ministre Bourita a insisté sur l’importance de renforcer la cohésion arabe et de consolider l’action commune au sein de la Ligue des États arabes.

Selon lui, c’est la meilleure voie pour préserver la sécurité collective des pays arabes et protéger leur souveraineté.

Il a également appelé à une position arabe unifiée face à toute menace à la stabilité de la région. Il souligne la nécessité d’arrêter les agressions iraniennes pour permettre aux efforts diplomatiques de se déployer et favoriser le dialogue.