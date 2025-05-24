Maroc : la chute surprenante du prix de l’œuf, ce qu’il faut savoir

Le marché marocain connaît une évolution surprenante : le prix de l’œuf est en chute libre. Cette tendance, inattendue et sans précédent, suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette baisse ? Comment cela impacte-t-il les consommateurs et les producteurs ? Cet article se propose d’éclairer ces questions en explorant les différentes facettes de ce phénomène économique. Nous vous invitons à plonger dans les arcanes de l’industrie avicole marocaine pour comprendre les mécanismes qui ont mené à cette situation.

Restez avec nous pour découvrir ce qu’il faut savoir sur la chute surprenante du prix de l’œuf au Maroc.

Fléchissement des tarifs des œufs à Casablanca et ses alentours

Une diminution modérée des coûts des œufs est observée dans la majorité des marchés de Casablanca et ses périphéries. D’après une enquête menée par « Siteinfo » sur divers marchés locaux, le tarif unitaire de l’œuf a chuté pour s’établir à un dirham dans la plupart des cas. Un expert du domaine, sollicité par « Siteinfo », attribue ce fléchissement, bien que minime, à plusieurs facteurs dont principalement l’augmentation des températures.

Il a également souligné que le Maroc affiche les prix les plus compétitifs en matière d’œufs comparativement à d’autres nations, y compris les pays limitrophes.

Impact de la hausse des températures sur les prix des œufs

La montée des températures est un facteur clé dans la baisse des prix des œufs, selon un spécialiste du secteur interrogé par « Siteinfo ». Cette situation climatique favorise une augmentation de la production, entraînant ainsi une réduction des coûts. De plus, le Maroc se distingue par ses tarifs d’œufs compétitifs par rapport à d’autres pays, y compris ses voisins.

Plusieurs professionnels anticipent une nouvelle diminution des prix dans les jours à venir, en raison de l’accroissement de la production et de la persistance des températures élevées, particulièrement avec l’arrivée de la saison estivale.

Prévisions d’une nouvelle baisse des prix des œufs

La tendance à la baisse des prix des œufs au Maroc devrait se poursuivre, selon plusieurs experts du secteur. En effet, l’augmentation de la production et la hausse des températures, notamment avec l’arrivée de la saison estivale, sont des facteurs favorisant cette diminution.

Le Maroc, qui affiche déjà des tarifs compétitifs par rapport à d’autres pays, y compris ses voisins, pourrait donc voir ses prix chuter encore davantage dans les prochains jours. Cette prévision optimiste pour les consommateurs marocains est une bonne nouvelle en ces temps économiquement difficiles.