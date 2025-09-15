Maroc : le décor exotique de l’émission «Love is blind» dévoilé, entre déserts et palais somptueux (VIDEO)

L’émission de télé-réalité à succès « Love is blind » a choisi le Maroc comme décor pour sa nouvelle saison. Un choix qui promet des épisodes riches en émotions et en découvertes, entre déserts majestueux et palais somptueux. Le pays offre un cadre exotique et romantique, idéal pour les rencontres amoureuses.

Les téléspectateurs auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir la beauté du Maroc, ses paysages variés et son patrimoine architectural unique. Préparez-vous à vivre une expérience visuelle inédite, où amour et voyage se mêlent pour le plus grand plaisir des yeux.

Netflix dévoile « Pour le meilleur et à l’aveugle », la version française de « Love is Blind »

Le 10 septembre dernier, Netflix a introduit « Pour le meilleur et à l’aveugle », l’adaptation française du populaire programme de rencontres « Love is Blind ». Présentée par Teddy Riner, champion du monde de judo, et sa compagne Luthna Plocus, l’émission suit trente candidats qui se rencontrent sans jamais se voir, confinés dans des capsules.

Ils ne se révèlent qu’après s’être fiancés, avant d’entamer une lune de miel romantique. Pour cette première édition française, le Maroc a été choisi comme décor principal, offrant une vitrine touristique exceptionnelle du pays grâce à ses paysages diversifiés et ses infrastructures hôtelières de qualité.

Le Maroc, un choix idéal pour le tournage de la première édition française

Le Maroc a été sélectionné comme toile de fond pour cette première édition française, mettant en lumière ses atouts touristiques remarquables. Les participants ont été filmés dans un palais luxueux entouré de palmiers et sur un yacht naviguant le long des côtes marocaines.

Ce choix souligne les avantages distinctifs du Maroc, capable d’accueillir des productions internationales majeures grâce à la diversité de ses paysages, l’excellence de son hospitalité et la qualité de ses infrastructures hôtelières.

Le pays se positionne ainsi comme une plateforme idéale pour le tournage de programmes et de séries à portée mondiale. Cette décision revêt également une dimension personnelle pour Teddy Riner, très attaché au Maroc, et plus particulièrement à Marrakech.

L’attachement personnel de Teddy Riner au Maroc

Le choix du Maroc comme lieu de tournage n’est pas anodin pour Teddy Riner. Le judoka français, multiple champion du monde, entretient une relation particulière avec ce pays, et plus précisément avec la ville de Marrakech.

Il y trouve un havre de paix, source d’inspiration et de sérénité, aussi bien lors de ses entraînements intensifs que durant ses moments privilégiés en famille. Cette connexion personnelle avec le Maroc ajoute une dimension supplémentaire à son rôle dans l’émission, faisant de lui non seulement un présentateur, mais également un ambassadeur de ce pays qui lui est cher.