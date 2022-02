MAROC : Le petit Rayan est coincé dans un puits depuis 2 jours ! (VIDEO)

Un enfant marocain se retrouve coincé dans un puits dans la commune rurale de Tamrout, et ce depuis plus 42 heures ! On vous livre tous les détails concernant la mission de sauvetage.

Les secours tentent tous les moyens

Cette histoire rappelle le drame qui s’est produit il y a exactement trois ans dans un puits artésien. Un terrible évènement durant lequel Ayache Mahdjoubi, un jeune algérien s’est donné à la mort.

Ce mardi après-midi, un enfant marocain âgé seulement de 5 ans est tombé accidentellement dans un puits asséché d’une profondeur de 32 m, dans le royaume chérifien. Actuellement, il ne s’en est toujours pas sorti.

Bien que les autorités locales tentent tout pour le sauver, il faut avouer que la tâche reste très compliquée. La raison ? La largeur du puits est de 50 cm, d’après les médias marocains. Un détail qui rend la descente très délicate.

Les opérations de sauvetage sont toujours en cours pic.twitter.com/OhpcbsV3YF — Le360 (@Le360fr) February 3, 2022

Toutefois : « l’ensemble des moyens techniques et logistiques ont été mobilisés afin de sortir l’enfant du puits ». Pour y parvenir, les responsables ont utilisé une grue. Cette dernière servira à creuser à proximité de l’endroit où l’enfant est piégé.

Une chose est sûre, néanmoins ! D’après les images qui circulent sur les réseaux sociaux et les publications sur Twitter : « L’enfant de 5 ans, très affaibli, est toujours en vie », malgré le saignement sur son visage.

«Tout le monde fait son maximum pour qu’il sorte vivant et qu’on puisse le prendre dans nos bras d’ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets», a confié le père du jeune Ryan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/Wqk6Ivt6fa — Le360 (@Le360fr) February 3, 2022

#sauvezrayan

Pour faire preuve de solidarité, de nombreux citoyens se sont rendus sur les lieux en aide à la protection civile. Selon SNRTnews « Un membre de l’Association d’escalade et de spéléologie de Chefchaouen (Ayman) s’est porté volontaire pour entrer dans le puits et sauver le garçon ».

Malheureusement, cette nouvelle tentative n’a pas fonctionné. Dépités, des milliers de Marocains ont fait preuve de solidarité sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #sauvezrayan