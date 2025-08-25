Maroc : Les heures de pointe à éviter sur les autoroutes pendant les jours fériés

Voyager au Maroc pendant les jours fériés peut être une expérience enrichissante, mais également un véritable défi si l’on ne prend pas en compte les heures de pointe sur les autoroutes. Que vous soyez résident ou touriste, il est essentiel de planifier votre trajet pour éviter les embouteillages et profiter pleinement de votre séjour. Cet article vous fournira des informations précieuses sur les périodes à éviter sur les autoroutes marocaines lors des jours fériés.

Restez avec nous pour découvrir comment rendre vos déplacements plus fluides et agréables.

Prévisions de trafic sur les autoroutes marocaines durant les prochains jours fériés

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) prévoit une augmentation significative du trafic routier lors des deux prochains jours fériés, célébrant l’anniversaire de la révolution du Roi et du peuple ainsi que la fête de la jeunesse. Le mardi 19 août 2025, entre 15h et 22h, et le dimanche 24 août 2025, de 16h à 22h, sont particulièrement susceptibles de connaître une affluence importante.

Pour garantir un voyage sûr et agréable, ADM conseille aux usagers de planifier leur trajet à l’avance, de rester informés sur l’état du trafic via l’application ADM TRAFIC et d’être vigilants face aux conditions météorologiques.

Conseils de l’ADM pour un voyage sécurisé sur les autoroutes

L’ADM encourage vivement ses usagers à adopter une conduite prudente et responsable. Il est recommandé de faire des pauses régulières, toutes les deux heures environ, pour éviter la fatigue au volant. Un contrôle minutieux de l’état des pneus est également préconisé avant chaque départ. En cas de conditions météorologiques défavorables, comme la canicule, les rafales de vent, la pluie ou le brouillard, une vigilance accrue est nécessaire.

L’utilisation de la Bande d’Arrêt d’Urgence doit être réservée aux situations d’urgence extrême. Enfin, l’ADM rappelle l’importance de vérifier le solde du Pass Jawaz et de le recharger si nécessaire, pour un trajet sans encombre.

Le Pass Jawaz : un outil indispensable pour un voyage fluide sur les autoroutes

Le Pass Jawaz, proposé par l’ADM, est un dispositif de paiement électronique qui facilite grandement les déplacements sur le réseau autoroutier marocain. Il permet d’éviter les files d’attente aux péages et assure ainsi une fluidité de circulation appréciable. Ce pass peut être acquis et rechargé dans les boutiques situées sur les aires de services du réseau autoroutier national.

L’ADM insiste sur l’importance de vérifier régulièrement le solde de son Pass Jawaz afin d’éviter toute mauvaise surprise lors des passages aux péages. Cette démarche s’inscrit dans la volonté constante de l’ADM d’améliorer la qualité de ses services et de garantir à ses usagers une expérience de voyage sécurisée et confortable.