Maroc Telecom dévoile la 21ᵉ édition du Festival des Plages : une expérience musicale inédite à découvrir !

Préparez-vous à vivre une expérience musicale sans précédent avec la 21ᵉ édition du Festival des Plages, présentée par Maroc Telecom. Cet événement annuel tant attendu promet de vous transporter dans un univers sonore unique, où les rythmes envoûtants et les mélodies captivantes se rencontrent pour créer une symphonie inoubliable.

Que vous soyez un mélomane averti ou simplement à la recherche d’une nouvelle aventure culturelle, le Festival des Plages est l’occasion idéale pour découvrir la richesse et la diversité de la scène musicale marocaine. Restez connectés pour en savoir plus sur cette édition qui s’annonce exceptionnelle !

La 21ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom enflamme l’été marocain

Le Festival des Plages Maroc Telecom revient pour sa 21ᵉ édition, du 15 juillet au 21 août 2025, illuminant les plages marocaines avec une panoplie de talents nationaux et internationaux. Depuis son lancement en 2002, ce festival estival gratuit s’est solidement ancré dans le paysage culturel du Maroc, attirant chaque année des millions de spectateurs dans les plus belles stations balnéaires du Royaume.

Cette année, six villes – M’diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador – accueilleront 113 concerts gratuits, offrant un programme musical éclectique allant du Hip Hop au Raï, en passant par la Fusion et la musique Sharqui.

Une programmation artistique riche et diversifiée

Le Festival des Plages Maroc Telecom 2025 promet une programmation musicale riche et variée, mettant en lumière des artistes de tous horizons. Des talents émergents aux têtes d’affiche, le festival offre un mélange éclectique de genres musicaux, du Hip Hop au Raï, en passant par la Fusion et la musique Sharqui.

Cette année, une attention particulière est accordée aux groupes locaux, renforçant ainsi l’ancrage du festival dans le tissu social et culturel des régions hôtes. Un véritable voyage musical qui reflète la diversité et la richesse de la scène musicale marocaine et internationale, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un festival aux retombées sociales et économiques significatives

Le Festival des Plages Maroc Telecom ne se limite pas à être une simple célébration musicale. Il joue un rôle crucial dans le développement social et économique des villes hôtes. En proposant un accès gratuit, il favorise l’inclusion sociale en permettant au public de se rapprocher des artistes.

De plus, il stimule l’attractivité touristique et dynamise l’économie locale. Les infrastructures de pointe mises en place pour l’édition 2025 témoignent également de l’engagement de Maroc Telecom, partenaire du festival depuis 21 ans, en faveur de la culture, de la jeunesse et de la valorisation du patrimoine musical national.