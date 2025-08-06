Maroc : une nomination historique à l’ONU pour les nations sans littoral, un tournant majeur

Le Maroc vient de marquer un tournant historique dans le paysage diplomatique international. En effet, une nomination sans précédent à l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour les nations sans littoral vient d’être attribuée à ce pays d’Afrique du Nord. Cette décision, qui souligne l’importance croissante du Maroc sur la scène internationale, pourrait avoir des répercussions significatives pour les nations sans accès direct à la mer.

Découvrez dans cet article comment cette nomination majeure pourrait redéfinir les relations internationales et le rôle du Maroc au sein de l’ONU.

Omar Hilale, ambassadeur du Maroc, élu vice-président à la Conférence des Nations Unies

L’ambassadeur marocain auprès des Nations Unies, Omar Hilale, a été désigné mardi dernier comme vice-président de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Cette conférence s’est déroulée à Awaza, au Turkménistan, du 5 au 8 août.

Le Maroc, représenté par M. Hilale, a joué un rôle clé en tant que porte-parole du continent africain lors de cet événement. L’élection de l’ambassadeur marocain à ce poste stratégique a été saluée comme une reconnaissance du rôle actif du Maroc dans les discussions et réunions parallèles de la conférence.

Objectifs de la conférence et initiatives du Maroc pour les pays sans littoral

La conférence vise principalement à soutenir les pays en développement sans littoral, qui représentent 9% de la population mondiale, dans leur lutte contre le sous-développement et les difficultés d’accès aux réseaux de connectivité, de transport et de commerce. Une déclaration politique de solidarité sera émise, visant à renforcer le soutien international à ces pays.

Le Roi Mohammed VI du Maroc a lancé des initiatives majeures pour aider ces pays, notamment l’initiative atlantique et l’initiative de désenclavement des pays du Sahel. Le Maroc prévoit de mettre en avant sa stratégie de soutien lors des sessions parallèles de la conférence, soulignant son engagement envers l’Agenda 2030 et ses actions de solidarité, en particulier en Afrique.

La délégation marocaine à la conférence des Nations Unies

Le Maroc a été représenté lors de cette conférence par une délégation dirigée par le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh. La délégation comprenait également Omar Hilale, l’ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies, ainsi que d’autres diplomates et responsables.

L’objectif principal de la conférence était de repenser le développement dans les pays sans littoral et d’intégrer leurs problématiques spécifiques dans les politiques mondiales, les plans d’investissement et l’Agenda du développement durable.

Pour rappel, les deux premières conférences des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral ont eu lieu respectivement en août 2003 à Almaty, au Kazakhstan, et en novembre 2014 à Vienne, en Autriche.