Maroclear : Explosion de 13% des avoirs conservés prévue pour 2025, voici les détails

L’année 2025 marque un tournant majeur pour Maroclear, l’entité en charge de la conservation des titres au Maroc. Une croissance explosive de 13% des avoirs conservés est attendue, une progression qui témoigne de la dynamique positive du marché financier marocain. Mais quels sont les facteurs qui ont conduit à cette augmentation significative ? Quelles sont les implications pour les investisseurs et le marché boursier en général ?

Cet article vous dévoile tous les détails de cette évolution remarquable. Restez connecté pour découvrir les dessous de cette ascension fulgurante.

Maroclear enregistre une augmentation de 13% de son encours d’avoirs en 2024

En 2024, Maroclear a connu une augmentation notable de 13% de l’encours de ses avoirs, atteignant un total de 2.533 milliards de dirhams (MMDH). Cette hausse est principalement due à une croissance de 20% de la capitalisation boursière, passant de 626 MMDH en 2023 à 752,4 MMDH fin 2024.

Parallèlement, l’activité de dénouement des opérations via le système de règlement-livraison de Maroclear a également enregistré une légère progression de 3,5%. Ces chiffres témoignent de la solidité financière de l’entreprise et de sa capacité à gérer efficacement les risques opérationnels.

Facteurs contribuant à l’augmentation de la capitalisation boursière

La croissance de 20% de la capitalisation boursière de Maroclear, passant de 626 MMDH en 2023 à 752,4 MMDH fin 2024, est attribuable à plusieurs facteurs. L’un d’eux est l’augmentation des flux de la filière Bourse de 74%, ainsi qu’une progression de 2,9% des flux de la filière « de gré à gré », qui représente 98,7% des flux globaux.

De plus, Maroclear a maintenu un taux de disponibilité de sa plateforme de dénouement de 99,9%, témoignant d’une excellente gestion du risque opérationnel. Ces éléments ont contribué à renforcer la performance globale de l’entreprise et à augmenter sa valeur sur le marché.

Maroclear maintient une excellente gestion du risque opérationnel

En 2024, Maroclear a démontré une maîtrise exceptionnelle du risque opérationnel, avec un taux de disponibilité de sa plateforme de dénouement atteignant 99,9%. Cette performance remarquable est le reflet d’une gestion efficace et rigoureuse des opérations.

En outre, l’activité de dénouement des opérations via son système de règlement-livraison a connu une légère hausse de 3,5%, passant de 84,6 MMDH en 2023 à 87,8 MMDH en 2024. Ces résultats positifs témoignent de la robustesse de l’infrastructure de marché de Maroclear et de sa capacité à assurer la stabilité financière, même dans un contexte économique incertain.