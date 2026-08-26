Marouane Chbaatou quitte le RNI pour le PAM et suscite des interrogations parmi ses proches

Marouane Chbaatou, député de Midelt, quitte le Rassemblement national des indépendants pour rejoindre le Parti authenticité et modernité.

Cette décision, mûrement réfléchie, reflète des frustrations face à un manque de reconnaissance et d’écoute au sein du RNI, tout en marquant une nouvelle étape politique pour mieux servir sa circonscription.

Une décision mûrement réfléchie

Marouane Chbaatou a décidé de quitter le RNI pour rejoindre le PAM après une longue réflexion.

Son engagement de plusieurs années au sein du RNI témoigne de sa loyauté, mais il ressentait un besoin de changement pour mieux servir sa circonscription. Cette décision n’est pas motivée par des querelles personnelles ou des pressions politiques.

Il souhaite poursuivre son parcours politique au sein du PAM, convaincu que ce parti lui offrira les moyens nécessaires pour défendre les intérêts des habitants de Midelt. Sa démarche est guidée par une volonté sincère de rester proche de ses électeurs.

Les critiques envers le RNI

Marouane Chbaatou a exprimé son mécontentement envers le RNI, soulignant le manque d’attention accordée à la province de Midelt.

Il a ressenti un malaise face à la reconnaissance insuffisante du travail des élus et militants sur le terrain par le niveau central du parti. Cette situation a été exacerbée par l’épisode du dossier de l’artisanat.

Chbaatou avait tenté d’organiser une rencontre entre les professionnels de l’artisanat de Midelt et le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, mais ses efforts sont restés sans réponse. Cet échec a été un facteur décisif dans sa décision de quitter le RNI.

Un nouveau départ sans animosité

Marouane Chbaatou entame une nouvelle étape politique en rejoignant le PAM, tout en gardant un profond respect pour ses anciens collègues du RNI.

Il insiste sur le fait que son départ n’est pas motivé par des tensions personnelles, mais par une volonté de mieux servir les habitants de Midelt. Chbaatou est déterminé à défendre leurs intérêts avec plus d’efficacité.

Dans un contexte politique tendu entre le RNI et le PAM, il choisit de se concentrer sur son rôle de député. Pour lui, l’essentiel est de rester fidèle à ses engagements envers ses électeurs, sans se laisser distraire par les rivalités partisanes.