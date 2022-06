L’huile d’olive made in Algérie fait une fois de plus ses effets au niveau international. En effet, les marques d’huile d’olive algérienne raffolent les titres et ceci à l’occasion de la plus grande compétition qui s’est déroulée à Londres. Tout est dit dans cet article !

L’huile d’olive d’origine Algérienne remporte le grand prix

Une fois de plus, l’Algérie se démarque de par la qualité de ses produits. Pour cette fois-ci, il s’agit de l’huile d’olive made in Algérie, réputée pour sa qualité et sa pureté.

En effet, une marque algérienne remporte le premier prix de la catégorie Santé au cours d’une compétition internationale qui s’est déroulée à Londres. Il s’agit principalement d’un concours qui vise à promouvoir les huiles d’olive les plus raffinées du monde entier.

A cet effet, la marque Baghlia a remporté le premier prix pour sa richesse en antioxydants et en polyphénols, de parfaits alliés de la santé !

La marque Baghlia est produite à Boumerdès par l’huilerie des Frères Kiared. Par le passé, cette marque s’est fait décorée de 23 médailles et titres dans une autre variété autre que la catégorie « Santé » et ceci au bout de 3 ans.

Cependant, c’est la toute première fois que Baghlia a remporté la première place pour la catégorie « Santé ». L’Algérie se distingue, pour la première fois, dans la catégorie huile d’olive santé précise Samir Gani, président du concours international de la meilleure huile d’olive.

Deux marques algériennes à côté de Baghlia pour cette compétition

Deux autres marques d’huile d’olive ont été élus lors de cette compétition qui s’est tenue à Londres. Il s’agit de la marque El Assilia de la wilaya de Boumerdès et la marque Arba Olive de la wilaya de Blida.

A noter que ces deux marques ont porté à maintes reprises le drapeau Algérien et honoré le territoire algérien à l’étranger. En effet, ces deux marques ont remporté d’autres prix lors de cette compétition internationale.

Toutefois, ces succès au niveau international attisent l’attention de plusieurs algériens et étrangers concernant la labellisation de l’huile d’olive.

En effet, malgré de tels atouts, les produits algériens ne peuvent pas encore conquérir le marché international. Samir Gani a souligné que l’Algérie ne dispose pas de laboratoire physico-chimique agrée pour raffiner les produits et respecter les standards internationaux.