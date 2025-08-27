Marrakech : augmentation surprenante de 6% des séjours dans les EHTC, tendance à suivre en 2025 ?

Marrakech, la ville rouge du Maroc, connue pour son charme envoûtant et ses paysages pittoresques, a récemment connu une augmentation surprenante de 6% des séjours dans les Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC).

Cette tendance, qui semble se dessiner pour l’année en cours, soulève plusieurs questions. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette hausse ? Est-ce un phénomène passager ou peut-on s’attendre à une croissance continue ?

Dans cet article, nous allons explorer ces questions et tenter de comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres. Restez avec nous pour découvrir les perspectives d’évolution du tourisme à Marrakech en 2025.

Progression des nuitées dans les établissements touristiques classés de Marrakech à fin juin

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech ont connu une augmentation de 6% du volume des nuitées à la fin du mois de juin, avec un total de 5.058.516 nuitées, comparativement à 4.762.507 l’année précédente, selon les données de l’Observatoire du Tourisme.

Le taux d’occupation a également augmenté, passant de 68% à 71%. En juin dernier, une légère hausse de 1% a été observée, portant le nombre total de nuitées à 784.073, avec un taux d’occupation stable de 66%. Marrakech continue ainsi de se positionner comme la destination touristique la plus prisée au niveau national.

Marrakech maintient sa position de leader parmi les destinations touristiques au Maroc

En dépit d’une concurrence accrue, Marrakech a su préserver son statut de destination touristique la plus prisée du Maroc. Les établissements hôteliers classés (EHTC) de la ville ont enregistré un taux d’occupation de 71% à fin juin, soit une augmentation de 3 points par rapport à la même période en 2024.

Marrakech devance ainsi Agadir, qui a totalisé 3,1 millions de nuitées, et Casablanca avec 1,19 million de nuitées. Ces chiffres confirment l’attractivité persistante de Marrakech auprès des visiteurs nationaux et internationaux, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur touristique marocain.

Augmentation significative des nuitées au niveau national

Au niveau national, une croissance notable de 13% du volume des nuitées dans les EHTC a été enregistrée durant le premier semestre de 2025 par rapport à la même période l’année précédente, selon l’Observatoire du Tourisme. Cette progression est attribuable à la fois au tourisme national et international, avec une hausse respective de 5% et 16%.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation, notamment l’amélioration de l’offre touristique, l’efficacité des campagnes de promotion et l’instauration d’un climat sécuritaire attractif pour les touristes. Ces chiffres témoignent de la dynamique positive du secteur touristique marocain.