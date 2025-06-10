Marrakech : bond impressionnant de 9% des séjours touristiques, tendance à suivre en 2025 ?

Marrakech, la ville rouge du Maroc, est en plein essor touristique. En effet, elle a connu une augmentation significative de 9% des séjours touristiques. Cette tendance à la hausse, observée depuis quelques années, semble se confirmer et pourrait bien se poursuivre au-delà de 2025. Quels sont les facteurs qui expliquent cet engouement pour Marrakech ? Comment la ville s’adapte-t-elle à cette affluence croissante ? Et surtout, peut-on s’attendre à ce que cette dynamique se maintienne dans les années à venir ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Progression notable des nuitées dans les établissements touristiques classés de Marrakech

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech ont connu une augmentation significative de 9% du volume des nuitées à la fin du mois de février dernier, avec un total impressionnant de 1.536.868 nuitées, comparativement à 1.405.404 l’année précédente, selon les données de l’Observatoire du Tourisme.

De plus, le mois de février a vu une croissance de 11% du nombre de nuitées dans les hôtels classés de la ville, atteignant 792.194 nuitées. Cette progression témoigne de l’attractivité croissante de Marrakech en tant que destination touristique, aussi bien pour les visiteurs nationaux qu’internationaux.

Amélioration du taux d’occupation dans les EHTC de Marrakech

Les statistiques de l’Observatoire du Tourisme révèlent une amélioration notable du taux d’occupation des EHTC à Marrakech. En effet, ce taux a atteint 68% à la fin du mois de février dernier, en hausse par rapport aux 62% enregistrés durant la même période en 2024. Cette augmentation est encore plus marquée dans les hôtels classés de la ville, où le taux d’occupation a grimpé à 73% en février dernier, contre 67% en février 2024.

Ces chiffres témoignent de la vitalité du secteur touristique à Marrakech et de sa capacité à attirer un nombre croissant de visiteurs, contribuant ainsi à la dynamique économique de la région.

Accroissement significatif des nuitées au niveau national

Sur le plan national, les EHTC ont enregistré une croissance notable de 16% du volume des nuitées à fin février 2025, atteignant plus de 4,2 millions de nuitées, selon l’Observatoire du Tourisme. Cette augmentation est répartie entre le tourisme national et international, avec une hausse respective de 6% et 20%.

Ces chiffres témoignent d’une dynamique positive pour le secteur touristique marocain dans son ensemble, qui semble bénéficier d’un regain d’intérêt tant de la part des résidents que des visiteurs étrangers. Cette tendance ascendante pourrait être attribuée à divers facteurs, dont l’amélioration de l’offre touristique et la stabilité du climat sécuritaire.