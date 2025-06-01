Marrakech : le chauffeur de taxi au grand cœur qui offre des trajets aux bacheliers, son histoire touchante

Découvrez l’histoire émouvante d’un chauffeur de taxi à Marrakech qui, par sa générosité sans faille, a décidé d’offrir des trajets gratuits aux bacheliers. Un geste altruiste qui fait chaud au cœur et qui mérite d’être partagé. Dans cet article, nous vous raconterons son histoire touchante, illustrée par une vidéo qui a fait le tour du web. Vous serez transportés dans les rues animées de Marrakech, où ce chauffeur de taxi fait la différence chaque jour. Préparez-vous à être inspirés par cette belle histoire de solidarité et de générosité.

Restez avec nous pour en savoir plus sur ce héros du quotidien.

Said Beladraoui : le chauffeur de taxi marrakchi au grand cœur

À Marrakech, Said Beladraoui est un chauffeur de taxi pas comme les autres. Avec huit années d’expérience dans le métier, il a choisi d’utiliser son véhicule pour une cause noble : transporter gratuitement les candidats au baccalauréat. Cette décision altruiste est née de sa volonté de pallier aux problèmes de transport dans la ville ocre et d’assurer la ponctualité des élèves aux centres d’examen. Mais ce geste généreux n’est pas une première pour Said.

En effet, durant la pandémie de Covid-19, il avait déjà offert ses services à des personnes en situation de handicap et distribué de la nourriture aux chats de Jamaâ El Fna. Son initiative a suscité l’admiration et le soutien de nombreux citoyens.

Les précédentes actions solidaires de Said Beladraoui

Said Beladraoui est connu pour ses multiples actions de solidarité. Durant la crise sanitaire du Covid-19, il a démontré une fois de plus son engagement envers sa communauté. Il a notamment pris soin des chats errants de Jamaâ El Fna en leur fournissant de la nourriture.

De plus, conscient des difficultés rencontrées par les personnes handicapées, il a mis à leur disposition son taxi, sans frais, pour faciliter leurs déplacements pendant cette période difficile. Ces initiatives ont été largement saluées et soutenues par la population locale, certains n’hésitant pas à contribuer financièrement à ces actions bienveillantes.

La reconnaissance et le soutien à l’initiative de Said Beladraoui

L’engagement altruiste de Said Beladraoui n’est pas passé inaperçu. Sa générosité a touché le cœur de nombreux citoyens, y compris des propriétaires de voitures de luxe. Émus par son dévouement, ces derniers ont tenu à participer financièrement à ses actions solidaires.

Sur la route, ils n’hésitaient pas à s’arrêter pour lui remettre de l’argent, souhaitant ainsi contribuer à sa noble cause. « Tout le monde voulait m’aider à faire le bien », confie Said. Cette reconnaissance et ce soutien témoignent de l’impact positif que peut avoir un simple geste de générosité, transformant une initiative individuelle en un mouvement collectif de solidarité.