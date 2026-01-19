Marseille accueille une nouvelle agence de la BEA, un tournant majeur pour l’aviation française

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) poursuit son expansion en France avec l’inauguration de sa troisième agence à Marseille.

Annoncée par Tawfiq Khedim, député de la communauté algérienne en France, cette nouvelle implantation vise à servir les entreprises et la diaspora algérienne, désormais reconnue comme un acteur économique majeur.

Une nouvelle agence BEA s’installe à Marseille

L’annonce officielle a été faite le 17 janvier par Tawfiq Khedim, représentant de la communauté algérienne en France.

Située sur l’avenue du Prado, cette nouvelle succursale est prête à servir les entreprises et les membres de la diaspora algérienne en France, renforçant ainsi la présence économique de l’Algérie sur le territoire français.

Création de la filiale française de la BEA

La filiale française de la Banque extérieure d’Algérie (BEA) a vu le jour suite à l’obtention de l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque centrale européenne (BCE) le 16 janvier 2025.

Le Consulat Général d'Algérie à Marseille a participé à l'inauguration de la BEA International Bank à Marseille, une avancée au service de la communauté algérienne et du renforcement de la coopération économique.



Cette autorisation a permis à la BEA d’étendre ses services financiers en France. Depuis sa création, la filiale propose une offre complète de services financiers aux particuliers, professionnels et entreprises.

Elle s’engage à accompagner les investisseurs, sécuriser les flux financiers et instaurer un climat de confiance entre les acteurs économiques des deux côtés de la Méditerranée.

La diaspora algérienne : un acteur économique clé pour la BEA

Mohamed Lamine Lebbou, directeur de l’agence marseillaise, a souligné que cette implantation s’inscrit dans une vision plus large.

Il s’agit d’une Algérie qui renforce son dispositif d’accueil des investisseurs, notamment ceux de sa diaspora. La mission de la BEA International Bank est d’accompagner cette évolution et de sécuriser les flux financiers.

Elle vise également à instaurer un climat de confiance entre les investisseurs et les entreprises des deux côtés de la Méditerranée.

Les principales demandes concernent le commerce international, la sécurisation des avoirs transfrontaliers, l’accompagnement dans le montage des dossiers de crédit et le financement des contreparties.