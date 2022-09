Match amical Algérie – France : Une rencontre programmée aux alentours de 2024

Plus de vingt ans après leur dernier match, le président de la République française Emmanuel Macron et le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, soutiennent un match de football amical Algérie-France. Cependant, le calendrier du football est complet et il n’y a pas de dates disponibles avant juin 2024.

Discours du président Emmanuel Macron

Lors de sa visite en août en Algérie, le président Emmanuel Macron a proposé un match de football entre ces 02 nations. Il a ajouté qu’il en discuterait avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, et leurs équipes respectives.

Macron a déclaré que le sport et la culture sont des domaines dans lesquels les deux pays devraient travailler ensemble. Il a également mentionné avoir mis une pièce de monnaie dans une machine lors du même voyage.

Un calendrier international très chargé à ce moment-là

Si le président de la FFF, Noël Le Graët, n’est pas contre l’idée d’un match amical, il reconnaît qu’il est difficile d’en planifier un. Cela est dû à la relation tendue entre la France et l’Algérie qui rend souvent ces matches compliqués.

Selon l’équipe, l’entourage d’Emmanuel Macron admet que le premier critère pour planifier un événement est de trouver une date possible. Le deuxième critère considère les conditions appropriées pour accueillir l’événement avec une sécurité optimale.

En effet, la Coupe du monde 2022 au Qatar se heurtera aux matches de qualification de l’Euro 2024 et à la Ligue des Nations de la FIFA en juin 2024, conformément au calendrier.

Un match amical entre la France 🇫🇷 et l’Algérie 🇩🇿 n’est pas à l’ordre du jour et pas envisageable avant juin 2024. ❌ (@lequipe) pic.twitter.com/NfP1rQRGLa — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2022

Un autre incident survenu le 6 octobre 2001 est également lié à cela: des supporters de football algériens ont fait irruption sur le terrain de football du Stade de France lors d’un match contre la France.