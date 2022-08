Match amical Brésil – Algérie – Découvrez où et quand

En quête d’étoffer son équipe, Djamel Belmadi pourrait entraîner ses hommes pour une confrontation amicale avec la sélection nationale du Brésil. Ce dernier est d’ailleurs toujours sur la démarche d’enrôler de nouvelles recrues, dont certains binationaux.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le sélectionneur des verts s’attelle à remettre son équipe sur les rails, après la déconvenue dans la qualification au mondial du Qatar 2022. Non qualifiée pour la Coupe du monde de cette année, la sélection algérienne doit vite sortir la tête de l’eau pour disputer la CAN 2023.

À cet effet, de nouvelles recrues sont dans le viseur du technicien algérien, Djamel Belmadi. Outre le renforcement de l’équipe, le maintien d’une cohésion technique est une des priorités du sélectionneur. Quoi de mieux pour cela qu’une bonne vieille confrontation avec les meilleures sélections de football.

Prévu en septembre puis repoussé au premier trimestre 2023, le report des éliminatoires de la CAN offre un bon calendrier de préparation pour les verts qui sont à la recherche d’adversaires. De son côté, la Seleção doit se préparer pour le mondial qui arrive à grands pas.

Le premier du classement FIFA, a donc jeté son dévolu sur l’équipe algérienne pour disputer un match amical. Selon certaines sources, la fédération brésilienne a contacté la FAF pour mettre en place ce match d’anthologie.

Une opportunité pour les fennecs d’entamer leur préparation dans les meilleures conditions. Les fans de la sélection nationale frémissent déjà à l’idée qu’une telle confrontation ait lieu. Effectivement, les deux pays ne se sont affrontés qu’à quatre (04) reprises, dont une fois en match officiel.

Pour ses derniers tests avant le Mondial2022, le Brésil affrontera la Tunisie et l’Algérie, les 22 et 27 septembre. Un match (et peut-être même les deux) se déroulera en France

— Eric Frosio (@froz91) August 16, 2022