Match JSK – CSC : les chaînes ou voir le match de foot

Aujourd’hui n’est pas n’importe quel premier jour du mois. Car ce 1er Septembre 2022 annonce l’affrontement de deux équipes : les Canaris du Djurdjura et les Sanafirs. Suite à sa défaite, la JSK compte bien se ressaisir et prévoit même de prendre sa revanche et gagner des points.

Lancement du compteur de points

Le match met particulièrement la pression sur l’équipe des Jaune et Vert. En effet, aujourd’hui, ils doivent être plus performants que jamais, suite à leur défaite récente.

Malheureusement, vendredi dernier, l’ASO Chlef a pris le dessus sur eux, avec trois points. Les Canaris étaient donc dans l’obligation de s’incliner mais ils prévoient de se rattraper et de lancer le compteur des points !

Ils se doivent donc de gagner. Leur entraîneur a annoncé que les joueurs étaient très déterminés lors des séances d’entraînement. Une manière de se conditionner physiquement mais aussi psychologiquement. Les Canaris sont donc animés d’une très bonne volonté afin de remporter la victoire.

Un match tant attendu par beaucoup

La JSK ou Jeunesse Sportive de la Kabylie est animée d’une volonté de fer en vue du match. Le score du dernier affrontement affichait 1 à 0, face à l’ASO. Les joueurs se sont donc bien préparés pour donner le meilleur d’eux-mêmes, voir plus ! L’on peut donc parler d’une rencontre footballistique importante.

En effet, l’équipe souhaite faire partie des premiers pendant cette saison. Alors ce soir, à 20h00 heure locale, GMT +1, ne manquez pas de vous installer devant votre télévision pour assister à ce match. Vous pourrez le voir sur la chaîne TV6. Mettez-vous en condition pour soutenir votre équipe.

En famille ou avec quelques amis, n’oubliez pas les amuse-gueules ainsi que les boissons. Cette deuxième journée de Ligue 1 Mobilis promet d’être très riche en moment fort. Autant bien s’y préparer, pour pouvoir en profiter un maximum.