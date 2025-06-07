Mawazine 2025 : l’icône de la musique égyptienne, Mohamed Hamaki, enflammera Rabat

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable lors du festival Mawazine 2025. L’icône de la musique égyptienne, Mohamed Hamaki, est annoncée pour enflammer la scène de Rabat. Avec son talent indéniable et sa voix mélodieuse, l’artiste promet un spectacle haut en couleur qui ravira les fans de musique orientale.

Restez connectés pour découvrir tous les détails de cette performance tant attendue.

Mohamed Hamaki, la star égyptienne, enflammera Mawazine pour sa 20e édition

Le célèbre chanteur égyptien Mohamed Hamaki est annoncé à la 20e édition du festival Mawazine « Rythmes du Monde » qui se déroulera à Rabat. L’artiste, connu pour ses tubes tels que « Ma Balash », « Oddam El Nas », « Men Alby Baghany » et « Ahlā Hāga Fiki », est attendu avec impatience par des milliers de fans marocains.

La nouvelle a été révélée sur les réseaux sociaux officiels du festival, promettant une soirée mêlant romantisme et émotion intense le 21 juin prochain sur la scène Nahda. Hamaki, jouissant d’une grande popularité au Maroc, promet un concert inoubliable.

Le 21 juin, la scène Nahda vibrera au rythme de Mohamed Hamaki

La date est fixée : le 21 juin, la scène Nahda de Rabat sera le théâtre d’un concert exceptionnel. Mohamed Hamaki, l’icône égyptienne, y donnera une performance très attendue par ses nombreux fans marocains. L’annonce officielle du festival Mawazine a suscité un engouement palpable sur les réseaux sociaux. Le message accompagnant cette annonce promet une soirée riche en romantisme et en émotions fortes.

Les admirateurs de l’artiste pourront ainsi savourer ses plus grands succès, dans une ambiance qui s’annonce déjà électrique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la musique arabe.

Les tubes de Mohamed Hamaki, un gage de succès au Maroc

La popularité de Mohamed Hamaki au Maroc n’est plus à prouver. Ses chansons, telles que « Ma Balash », « Oddam El Nas », « Men Alby Baghany » et « Ahlā Hāga Fiki », sont des hits incontournables qui résonnent dans le cœur des Marocains. Ces titres, véritables hymnes à l’amour et à la sensibilité, pourraient bien être interprétés lors du concert tant attendu.

Le public marocain, fervent admirateur de l’artiste égyptien, est déjà en effervescence à l’idée d’assister à cette soirée exceptionnelle. Le 21 juin prochain, la scène Nahda vibrera sans aucun doute au rythme des mélodies envoûtantes de Hamaki.