Mawazine : la défense de Sherine face aux critiques, révélations exclusives de son avocat

Face à une vague de critiques suite à sa performance au festival Mawazine, la célèbre chanteuse Sherine a décidé de prendre la parole par le biais de son avocat. Dans cet article, nous vous dévoilons en exclusivité les arguments de défense de l’artiste égyptienne, qui a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Un éclairage inédit sur cette affaire qui fait grand bruit dans l’industrie musicale et qui soulève de nombreuses questions sur la liberté d’expression artistique.

Restez avec nous pour découvrir les révélations exclusives de l’avocat de Sherine.

L’avocat de Sherine Abdel Wahab répond aux critiques post-Mawazine

Suite à la controverse entourant le concert de clôture de Sherine Abdel Wahab lors du Festival Mawazine, son avocat, Me Yasser Kantoush, a pris la parole pour défendre l’artiste égyptienne. Il a dénoncé les tentatives de certaines « entités bien connues » d’orchestrer des campagnes malveillantes visant à nuire à la carrière de Sherine et à ternir sa réputation.

Selon lui, ces attaques sont infondées, Sherine étant une artiste dévouée qui a toujours honoré ses engagements envers son public. Il a également assuré que Sherine était en bonne santé, malgré les rumeurs d’un malaise avant son spectacle à Mawazine, confirmant qu’elle avait été victime d’une gastro-entérite aiguë le jour du concert mais avait refusé d’annuler sa performance par respect pour son public.

La détermination de Sherine face à la maladie et son affection pour le Maroc

Malgré un diagnostic de gastro-entérite aiguë le jour du concert, Sherine Abdel Wahab a choisi de braver sa maladie pour honorer son engagement envers ses fans. Son avocat, Me Yasser Kantoush, a confirmé que l’artiste avait été conseillée d’annuler sa prestation, mais elle a catégoriquement refusé, témoignant ainsi de son profond respect pour son public.

Il a également tenu à dissiper les rumeurs concernant une éventuelle mésentente entre Sherine et l’organisation du Festival Mawazine, affirmant qu’il n’y avait aucun conflit. En outre, il a souligné l’affection sincère de Sherine pour le peuple marocain, réfutant toute idée de tension ou de désaccord.

Les réactions du public et les mesures légales envisagées

Le concert de Sherine a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, certains spectateurs l’accusant de chanter en playback. Cette accusation a déclenché une vague d’insultes et de harcèlement en ligne à l’encontre de l’artiste.

Face à ces attaques, Me Yasser Kantoush prévoit de prendre des mesures légales contre ceux qui ont insulté ou diffamé Sherine. Par ailleurs, malgré la controverse, le public a demandé à Sherine d’interpréter plusieurs de ses succès en direct, ce qu’elle a fait avec enthousiasme, prouvant ainsi son engagement envers ses fans.