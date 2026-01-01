MC Alger s’empare du trône d’hiver en Ligue 1, une victoire à revivre en vidéo

Le MC Alger s’est imposé comme champion d’hiver de la Ligue 1 Mobilis, suite à une victoire décisive contre l’ES Sétif.

Grâce à une attaque efficace et une régularité impressionnante, le club domine le classement. Pendant ce temps, d’autres équipes ont également fait parler d’elles lors de cette 14e journée riche en rebondissements.

MC Alger : un sacre hivernal bien mérité en Ligue 1

Le MC Alger a brillamment remporté le titre de champion d’hiver de la Ligue 1 Mobilis de football, suite à une victoire convaincante contre l’ES Sétif.

OFFICIEL : Le Mouloudia Club D'Alger est le champion d'hiver du championnat algérien.



Les « Vert et Rouge » ont démontré leur supériorité lors de ce match, marqué par les buts de Ferhat et Saliou Bangoura sur penalty. Cette performance confirme la domination du Mouloudia qui s’appuie sur une attaque efficace et une régularité impressionnante.

Grâce à cette victoire, le MC Alger se positionne confortablement en tête du classement. Le club compte encore deux matchs en retard, renforçant ainsi son avance et sa position dominante dans le championnat.

Autres résultats notables de la 14e journée

Lors de cette même journée, le match entre le MC Oran et le CR Belouizdad s’est conclu sur un score de parité.

MC Alger

vs

ES Setif

Mouloudia Champion 2025

MC Alger vs ES Setif Mouloudia Champion 2025 🇩🇿 29.12



Kerroum a ouvert le score pour Oran avant que Ben Hammouda n’égalise pour Belouizdad. Ce résultat laisse les deux équipes dans le peloton de poursuite.

Par ailleurs, l’ES Ben Aknoun a réussi à s’imposer face à l’ES Mostaganem grâce à un but tardif de Djaabout. Cette victoire précieuse permet aux visiteurs de grimper à la 8e place du classement, tandis que l’ESM reste en difficulté.

Le classement après la 14e journée

Au terme de cette 14e journée, le MC Alger confirme sa position de leader avec un total de 31 points.

Il est suivi de près par l’USM Alger qui se place en deuxième position. Un trio composé de la JS Saoura, de l’Olympique Akbou et du MC Oran complète le haut du tableau.

En revanche, la situation est plus délicate pour l’ES Mostaganem et le MC El Bayadh. Ces deux équipes ferment la marche et se retrouvent en difficulté en bas de tableau, risquant ainsi la relégation.