MC Alger subit un coup dur avec sa première défaite en Ligue 1, les moments forts en vidéos

La 13e journée de la Ligue 1 Mobilis de football a réservé son lot de surprises avec la première défaite du MC Alger face au MB Rouissat et le match nul de l’USM Alger à domicile.

Malgré ces résultats, le classement reste serré en tête et promet une suite de championnat palpitante.

Première défaite du MC Alger en Ligue 1 : un coup dur pour le leader

Le MC Alger a connu sa première défaite de la saison en Ligue 1 Mobilis, s’inclinant face au MB Rouissat sur un score de 1-0.

FULL TIME 🏁 Rouisset 🔵⚪️ has done it and becomes the first team to beat MC Alger 🔴🟢 in the league this season! However, this defeat keeps MC Alger in first place with 25 points and three games in hand ✅🔥 pic.twitter.com/tg778bmzdv — Vuvuzela.foot (@vvzfoot) December 18, 2025



Cette défaite marque la fin d’une série d’invincibilité pour le Mouloudia d’Alger qui a été surpris par une équipe de Rouissat déterminée à mettre fin à une série de six matchs sans victoire. Le seul but de la rencontre a été marqué par Kheïreddine Merzougui, ancien joueur du Mouloudia, à la 27e minute.

Malgré cette déconvenue, le MCA conserve sa place de leader avec un total de 25 points, gardant une avance de quatre points sur ses plus proches rivaux et trois matchs en retard. De son côté, le MB Rouissat remonte à la 7e place avec 16 points et deux matchs en moins.

Quels impacts sur le classement après la 13e journée ?

L’USM Alger a vu sa série de cinq victoires consécutives s’arrêter brusquement, suite à un match nul à domicile contre l’ES Ben Aknoun (2-2). Cette égalité a freiné l’élan des Usmistes qui étaient en pleine ascension.

Parallèlement, le MB Rouissat a grimpé au 7e rang du tableau avec 16 points, malgré deux matchs en moins. L’ES Ben Aknoun, quant à elle, a rejoint l’USM Khenchela à la 5e place, les deux équipes ayant accumulé 17 points chacune et ayant deux matchs en retard.

Le derby de l’Ouest : une bouffée d’oxygène pour l’ASO Chlef ?

L’ASO Chlef a réussi à s’imposer face au MC Oran lors du derby de l’Ouest, avec un score serré de 1-0. Cette victoire cruciale permet à l’équipe de sortir provisoirement de la zone de relégation, en accumulant 13 points.

Malgré cette défaite, le MC Oran conserve sa deuxième place au classement, à égalité avec l’Olympique Akbou, les deux équipes totalisant 21 points. La 13e journée se poursuivra vendredi avec trois autres matchs très attendus.