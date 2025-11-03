MC Oran s’empare de nouveau du trône de la Ligue 1, une revanche en images

Lors de la dernière journée du championnat, le MC Oran et l’Olympique Akbou ont brillé sur le terrain.

Les deux équipes se partagent désormais la tête du classement après des victoires respectives contre le CS Constantine et le MB Rouissat.

Des performances notables de Boukholda, Moulay et Aoudjene pour le MCO, et de Chelfaoui et Amriche pour l’Olympique Akbou, ont marqué ces rencontres.

MC Oran triomphe face au CS Constantine

Le MC Oran a brillamment remporté son match contre le CS Constantine, grâce à une performance exceptionnelle du trio Boukholda, Moulay et Aoudjene.

Le stade Miloud Hadefi était plein à craquer pour cette rencontre décisive. Les supporters ont été témoins d’une domination sans partage de leur équipe favorite, notamment en première mi-temps.

Ligue 1 (Live) : C’est terminé au stade Miloud Haddefi d’Oran. Le MCO mate le CSC grâce à Moulay #Ligue1 #Ligue1DZ pic.twitter.com/pNGHj5iGba — footalgerien⭐️⭐️ (@footalgerienoff) November 1, 2025



Un moment clé du match a été le penalty accordé au MCO en début de seconde période suite à une faute sur Moulay.

Cependant, après consultation de la VAR, l’arbitre a annulé sa décision. Malgré ce revers, Moulay a su rebondir et a inscrit le seul but du match à la 56e minute, sur une passe décisive de Boukholda. Cette victoire 1-0 propulse le MC Oran en tête du classement.

Quels sont les héros de cette conquête ?

La victoire du MC Oran a été portée par des performances individuelles remarquables. Boukholda, Moulay et Aoudjene ont brillé sur le terrain, déstabilisant la défense adverse avec leur jeu offensif.

Moulay s’est particulièrement distingué en marquant l’unique but de la rencontre. Après une faute sur lui qui avait initialement conduit à un penalty annulé, il a su se ressaisir pour offrir la victoire à son équipe. Son rôle a été crucial dans ce succès, confirmant ainsi sa place de héros de la soirée.

L’Olympique Akbou, co-leader surprise !

De son côté, l’Olympique Akbou a également brillé en s’imposant face au MB Rouissat. Ce dernier a été affaibli par le départ de leur entraîneur Abdelkader Amrani suite à des problèmes de salaires et une grève des joueurs.

On ne s’attendait pas à voir Akbou à ce niveau. Cette équipe montre qu’avec de la volonté et du travail collectif, tout est possible ! Yanis, 27 ans, étudiant et fan d’Akbou

Chelfaoui et Amriche ont su profiter de cette situation pour marquer respectivement à la 21e et 76e minute.

Malgré un but de Midoune pour les visiteurs à la 89e minute, l’Olympique Akbou a maintenu son avance pour remporter le match 2-1. Cette victoire place l’équipe en position de co-leader avec le MC Oran, créant ainsi la surprise dans ce championnat.