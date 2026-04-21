MCA à la porte du sacre en Ligue 1, un simple point les sépare du rêve ultime

La 18e journée de la Ligue 1 Mobilis de football promet des rencontres palpitantes ce mardi et mercredi. Le leader, MC Alger, sans ses défenseurs centraux, affronte l’ES Ben Aknoun dans une quête pour le titre.

De son côté, l’Olympique Akbou tentera de rebondir face à la JS Kabylie. Restez connectés pour suivre ces matchs décisifs.

MC Alger face à l’ES Ben Aknoun : un duel décisif pour le sacre

Le MC Alger, leader du classement avec 55 points, se prépare pour un match crucial contre l’ES Ben Aknoun, actuellement sixième avec 38 points. Ce match de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis de football aura lieu ce mardi à 16h au stade du 20-août 1955. Cependant, les Mouloudéens devront faire face à un défi majeur : l’absence de leurs deux défenseurs centraux, Ayoub Abdellaoui et Ayoub Ghezala, tous deux suspendus.

Cette situation pourrait affecter leur performance, d’autant plus que leur défense a déjà été mise à rude épreuve lors du dernier match. Malgré cette difficulté, l’équipe dirigée par le technicien tunisien Khaled Benyahia a un objectif clair : se racheter après leur défaite contre le CS Constantine et se rapprocher d’un troisième titre consécutif.

L’ESBA peut-elle surprendre et se rapprocher du podium ?

Après une victoire convaincante contre l’ASO Chlef, l’ES Ben Aknoun nourrit des espoirs de se hisser vers le haut du tableau. Cette victoire a insufflé un nouvel élan à l’équipe, qui espère maintenant enchaîner avec une autre performance positive.

Ce match est d’une importance cruciale pour l’ESBA. Une victoire leur permettrait non seulement de confirmer leur excellente saison, mais aussi de se rapprocher du podium. Les attentes sont donc grandes pour cette équipe en pleine ascension.

Olympique Akbou vs JS Kabylie : qui relèvera le défi ?

L’Olympique Akbou, troisième avec 43 points, cherche à se remettre de sa série de huit matchs sans défaite stoppée à Chlef. Un succès devant leur public serait un moyen idéal pour rebondir et consolider leur place sur le podium.

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De l’autre côté, la JS Kabylie, huitième avec 37 points, a été tenue en échec par le MB Rouissat. Les « Canaris » n’ont plus le droit à l’erreur et doivent impérativement gagner pour espérer revenir dans la lutte pour le podium.