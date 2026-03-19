MCA arrache la victoire en Ligue 1 à la dernière minute, une fin de match à couper le souffle !

Dans une ambiance électrique, le Mouloudia d’Alger a su renverser la vapeur face à l’USM Khenchela, malgré un début de match difficile.

Cette victoire cruciale, survenue après celle de l’Olympique Akbou, maintient le MCA en tête du classement, mais la pression reste palpable.

Découvrez comment le nouvel entraineur tunisien Benyahia et ses joueurs ont réussi à faire la différence dans ce match palpitant.

Le Mouloudia d’Alger renverse la vapeur à domicile

Le match entre le Mouloudia d’Alger (MCA) et l’USM Khenchela s’est déroulé dans une atmosphère électrique au stade Ali la Pointe.



Malgré un début de match difficile pour le MCA, mené 1-0 à la mi-temps suite à un but spectaculaire de Islam Bakir pour l’équipe adverse, les Vert et Rouge n’ont pas baissé les bras.

La rencontre marquait également l’arrivée du nouvel entraineur du MCA, le tunisien Benyahia. Sous sa houlette, le MCA a su inverser la tendance en seconde mi-temps pour finalement remporter le match, confirmant ainsi leur position de leader au classement.

La gestion de la pression par le MCA

Face à la victoire de l’Olympique Akbou contre le CS Constantine, le MCA a dû faire face à une pression accrue.

Cependant, les Vert et Rouge ont su réagir avec brio en seconde mi-temps. Une combinaison décisive entre Benhaoua et Menezla a permis au MCA d’égaliser.

Voici les autres résultats de cette 24 ème avec : Le MCA qui effectue une remontada pour renverser l’USMK en fin de match 🟢🔴 Le MCO qui s’impose tranquillement à domicile face au MCEB 2-0 🔴⚪️ L’ESM qui s’impose face à un Paradou malade en fin de match 3-2 🟢⚪️ https://t.co/xa4z50UnLq pic.twitter.com/d2MeGpqgBg — 𝑳𝑭𝑷 𝑿𝒕𝒓𝒂 (@LFP_Xtra) March 18, 2026



Le tournant du match est survenu lorsque Benhaoua a provoqué un penalty, transformé avec succès par le capitaine Ghezala.

Ce renversement de situation a permis au MCA de remporter le match, confirmant ainsi leur avance confortable en tête du classement.

La course au titre : où en est-on ?

Le Mouloudia d’Alger continue de dominer la Ligue 1, conservant une avance confortable de sept points.

Cependant, la JS Saoura n’est pas loin derrière et pourrait réduire l’écart à six points si elle parvient à s’imposer face à la JS Kabylie lors de son prochain match.

Il convient également de noter que le club de la vallée de la Soummam, malgré deux matchs supplémentaires, a réussi à se rapprocher à seulement quatre points du leader. La course au titre reste donc ouverte et promet d’être passionnante jusqu’à la fin de la saison.