MCA arrache un point précieux à Tizi Ouzou, retour sur ce match palpitant en vidéo

Le MC Alger, leader de la Ligue 1 Mobilis, a consolidé sa position en arrachant un match nul face à la JS Kabylie lors d’un match en retard de la 6e journée.

Malgré une expulsion et une infériorité numérique, l’équipe a su tenir tête à son adversaire, offrant ainsi un spectacle footballistique intense.

MC Alger, un leader qui confirme sa position

Le MC Alger, actuel leader de la Ligue 1 Mobilis de football, a renforcé sa position dominante lors d’un match en retard de la 6e journée.

🟡 La JSK affrontera l’USM Alger à Hocine Aït Ahmed pour la J1 de Ligue 1 Mobilis ! 💥 Un très gros choc dès l’entame du championnat ! 🤩🔥 pic.twitter.com/m5eUwVFlKO — JSK Time 🔰 (@JSK_Time) July 31, 2025



Le déplacement chez la JS Kabylie s’est soldé par un match nul, confirmant ainsi la suprématie du MCA sur le championnat national.

Cette rencontre s’est déroulée au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou. Malgré une première mi-temps serrée, les Vert et Rouge ont su maintenir leur avance, illustrant une fois de plus leur statut de leader incontesté.

Un match serré, une ouverture du score inattendue !

La première mi-temps a été marquée par une lutte intense entre les deux équipes. C’est finalement à la 60e minute que le meneur de jeu international guinéen du MC Alger, Alhassane Bangoura, a réussi à percer la défense adverse et à ouvrir le score.

Cependant, l’expulsion de l’avant-centre Saliou Bangoura à la 64e minute pour un geste déplacé envers les supporters a changé la donne.

Le MC Alger s’est retrouvé en infériorité numérique, ajoutant ainsi une tension supplémentaire à ce match déjà serré.

Retournement de situation, la JS Kabylie égalise !

L’infériorité numérique du MC Alger a ouvert une brèche pour la JS Kabylie. Profitant de cette opportunité, les Canaris ont su rebondir et revenir dans le match.

C’est à la 82e minute que le défenseur central Mohamed Amine Madani a réussi à égaliser sur pénalty.

Goaaaaaaaaaaaal Mohamed Amine Madani égalise pour la JSK face au MCA pic.twitter.com/sePOTmRK54 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 2, 2026



L’ambiance du stade était électrique, les supporters de la JS Kabylie exultant de joie. Ce but a eu un impact majeur sur le résultat final du match, permettant à la JS Kabylie d’arracher un précieux point face au leader du championnat.