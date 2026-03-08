MCA domine l’ESM avec une performance époustouflante de Bangoura, revoyez les moments forts en vidéo

Le MC Alger a conforté sa position de leader du championnat lors de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, en s’imposant face à l’ES Mostaganem.

Une victoire acquise en seconde mi-temps, grâce notamment à une performance remarquable de Bangoura et Menezla. Pendant ce temps, l’ES Mostaganem continue de sombrer dans la zone rouge.

MC Alger triomphe face à l’ES Mostaganem : une victoire décisive !

Lors de la 22e journée de la Ligue 1 Mobilis, le MC Alger a marqué les esprits en s’imposant avec brio sur le terrain de l’ES Mostaganem (0-5).

90’ | FULL-TIME ESS Mostaganem 0️⃣-5️⃣ MC Alger ⚽️⚽️⚽️⚽️ Bangoura

⚽️ Menezla #ESMvsMCA pic.twitter.com/LDIsYUPZcp — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) March 7, 2026



Cette victoire éclatante permet au club de renforcer sa position de leader du championnat. Malgré une première mi-temps équilibrée où l’ES Mostaganem a tenté de déstabiliser le leader sans succès, le MC Alger a su rester solide et patient.

Le véritable tournant du match est survenu après la pause. Le MC Alger a pris l’avantage, libérant ainsi ses joueurs et faisant chuter la pression.

Dès lors, l’équipe algéroise a dominé le reste de la rencontre, étouffant son adversaire et confirmant sa supériorité indéniable.

Bangoura et Menezla, les artisans de la victoire ?

Le milieu guinéen du MC Alger, Bangoura, a été l’un des grands acteurs de cette victoire. Il a brillé par son efficacité en marquant trois buts lors de ce match, démontrant une grande maîtrise et un sang-froid remarquable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Med Sesay (@medsesay25)



Menezla n’a pas été en reste non plus. Il a contribué à la domination offensive de son équipe, participant activement au festival de buts qui a scellé le sort de la rencontre. Ces performances individuelles ont grandement contribué à la victoire écrasante du MC Alger.

Quelles conséquences pour le classement général ?

Cette victoire écrasante du MC Alger a des répercussions notables sur le classement général. Le club algérois totalise désormais 40 points, creusant ainsi l’écart avec son dauphin, le CS Constantine qui compte 36 points.

En revanche, la situation est plus préoccupante pour l’ES Mostaganem. Le club s’enfonce dangereusement dans la zone rouge, incapable de stopper une spirale négative persistante. Cette défaite accentue sa position délicate et met en lumière ses difficultés actuelles.