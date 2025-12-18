MCA, en tête de la Ligue 1, s’apprête à affronter Ouargla dans un match à domicile palpitant

Le MC Alger, leader incontesté de la Ligue 1 Mobilis, se prépare à affronter le MB Rouissat lors de la 13e journée du championnat.

Avec une série d’invincibilité et un troisième titre en ligne de mire, le MCA domine le classement tandis que le MB Rouissat peine à retrouver le chemin de la victoire. Pendant ce temps, l’Olympique Akbou et le MC Oran se disputent la deuxième place, et l’USM Alger espère maintenir sa dynamique positive.

MC Alger, l’invincible leader de la Ligue 1

Le MC Alger continue d’impressionner dans la Ligue 1 avec un parcours sans faute. Avec 25 points accumulés en seulement 9 matchs, il se positionne comme le solide leader du championnat. Cette performance remarquable fait de lui le principal prétendant à un troisième titre consécutif.

Invaincu jusqu’à présent, le MC Alger a encore trois matchs en retard à jouer. Une victoire dans ces rencontres pourrait non seulement conforter sa première place, mais aussi le rapprocher du titre honorifique de champion d’hiver. Le défi est donc de taille pour les « Vert et Rouge ».

Qui pourra défier le MC Alger ?

En deuxième position, l’Olympique Akbou et le MC Oran se partagent la place avec 21 points chacun.

L’Olympique Akbou sera confronté à un défi de taille en affrontant le CR Belouizdad lors de son prochain match.

De son côté, le MC Oran, encore sous le choc de son élimination en Coupe d’Algérie, tentera de se racheter face à l’ASO Chlef.

L’USM Alger, actuellement quatrième avec 18 points, espère maintenir sa bonne dynamique contre l’ES Ben Aknoun. Les Algérois, forts d’une série de dix matchs sans défaite, sont favoris pour cette rencontre qui pourrait les propulser sur le podium.

La lutte pour éviter la relégation : une bataille acharnée !

En bas du classement, le MC El-Bayadh et l’ES Mostaganem sont engagés dans une lutte sans merci pour éviter la relégation.

Chaque match est crucial pour ces équipes qui cherchent à se maintenir parmi l’élite. Le MC El-Bayadh, lanterne rouge du championnat, doit impérativement engranger des points pour espérer sortir de la zone rouge.

Le CS Constantine et le Paradou AC s’affronteront dans un duel serré, leurs ambitions étant opposées mais proches au classement. L’Espérance, quant à elle, peine à l’extérieur avec seulement un point gagné en six matchs, mettant en lumière sa difficulté à jouer hors de ses bases.