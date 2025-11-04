MCA enchaîne une sixième victoire en sept matchs, un parcours impressionnant en Ligue 1 à revivre en vidéos

Le Mouloudia d’Alger continue de dominer le championnat, malgré des victoires souvent acquises avec un seul but d’écart.

Face à la JS Saoura, l’équipe a su trouver la faille grâce à Aimen Bouguerra, offrant ainsi une précieuse avance au MCA dans la course au titre. Retour sur ce match serré et décisif.

Le Mouloudia d’Alger, une équipe qui ne laisse rien au hasard

Le Mouloudia d’Alger a démontré sa force et sa compétitivité en Ligue 1, avec un parcours impressionnant.

Avis sur le match ?

En effet, l’équipe a remporté six de ses sept derniers matchs, affirmant ainsi sa suprématie. Ces victoires, bien que serrées, ont été obtenues avec un seul but d’écart, témoignant de la résilience et de la détermination de l’équipe.

6 victoires sur les 7 derniers matchs Le MCA affiche une régularité exceptionnelle en championnat, avec six succès récents qui confirment son statut de favori.

Le dernier match à domicile contre la JS Saoura a été particulièrement intense, avec le stade Ali la Pointe de Douera affichant complet.

Malgré un début de match difficile, le Mouloudia a su s’imposer, grâce notamment à une frappe foudroyante du latéral gauche Aimen Bouguerra. Cette victoire leur permet de prendre deux points d’avance en tête du championnat.

Un match à domicile décisif contre la JS Saoura : comment s’est-il déroulé ?

Face à une équipe de la JS Saoura jouant en bloc bas, le Mouloudia d’Alger a rencontré des difficultés.

Le gardien adverse n’a été inquiété qu’une seule fois par une frappe lointaine de Benhaoua. À l’inverse, Guendouz, le gardien du Mouloudia, a dû intervenir à plusieurs reprises pour repousser les attaques de l’équipe adverse.

On sent que le groupe joue pour quelque chose de grand cette année. Même quand c’est serré, ils ne lâchent jamais rien. Madjid, 32 ans, supporter du MCA

L’entraîneur Mokwena a alors effectué des changements stratégiques, notamment l’introduction de Kipré en première période. Ces ajustements ont permis au Mouloudia de prendre l’avantage et de remporter ce match crucial.

Aimen Bouguerra, le héros du jour

À la 66e minute, Aimen Bouguerra a brillé en marquant un but décisif. Le latéral gauche a déclenché une frappe puissante de plus de 35 mètres qui a trompé le gardien adverse.

Gooooooal, aimen Bouguera débloque la situation à la 66 ème minute de jeu !



Ce but spectaculaire a libéré les joueurs du Mouloudia qui ont commencé à développer un jeu fluide et harmonieux.

Le match s’est conclu sur un score de 1-0 en faveur du MCA. Cette victoire leur permet de prendre une avance de deux points en tête du championnat, tout en ayant trois matchs en retard. Une performance remarquable qui confirme leur position dominante dans le championnat.