MCA fait sensation en Coupe d’Algérie, une qualification en 1/8e de finale à revivre en vidéo

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football ont vu s’affirmer les clubs de Ligue 1 Mobilis.

Le MC Alger, la JS Saoura, l’ES Ben Aknoun et l’ES Mostaganem ont brillamment franchi cette étape, offrant des performances remarquables sur le terrain. Retour sur ces matchs intenses qui ont marqué les esprits.

Les grands clubs de Ligue 1 Mobilis se distinguent en Coupe d’Algérie

Quatre clubs phares de la Ligue 1 Mobilis ont brillamment franchi le cap des qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football.

Il s’agit du MC Alger, de la JS Saoura, de l’ES Ben Aknoun et de l’ES Mostaganem. Le MC Alger, leader de la Ligue 1, a réussi à éliminer l’USM Khenchela grâce à un but décisif, dans une rencontre intense au stade Ali Ammar de Douéra.

De leur côté, l’ES Ben Aknoun, la JS Saoura et l’ES Mostaganem ont également confirmé leur suprématie lors des matchs de qualification.

Ces clubs ont respectivement dominé l’ESF Bir El Ater, le RC Arbaâ et l’AS Khroub, témoignant ainsi de leur performance et de leur détermination à aller loin dans cette compétition.

Retour sur le match palpitant entre le MCA et l’USM Khenchela

Le match a été marqué par une performance impressionnante du MCA. Amine Messoussa a ouvert le score avec une frappe croisée, prenant de court la défense de l’USM Khenchela.

Cependant, Djaouchi a rapidement répliqué pour l’USM Khenchela, égalisant dès la 11e minute.



En seconde période, Bayazid a inscrit le but décisif pour le MCA, portant le score final à 2-1 en faveur du Mouloudia.

Le match s’est déroulé dans l’ambiance électrique du stade Ali Ammar de Douéra, témoignant de l’intensité de cette rencontre.

Quels ont été les moments forts des autres matchs de qualification ?

L’ES Ben Aknoun a su imposer son jeu face à l’ESF Bir El Ater, remportant la victoire avec un score de 2-0.

De leur côté, l’ES Mostaganem et la JS Saoura ont réussi à éliminer respectivement le RC Arbaâ et l’AS Khroub, avec des scores serrés de 1-0 et 2-0.

La JS Saoura doit notamment sa victoire aux deux buts marqués par Oussama Bentaleb. Quant à l’ES Mostaganem, c’est grâce au but décisif de Masmoudi qu’elle a pu éliminer le RC Arbaâ.

Enfin, rappelons que lors d’un match précédent, l’USM El Harrach a réussi à éliminer la JS Kabylie.