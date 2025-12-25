MCA fait un retour triomphant en Ligue 1, une avance maintenue malgré les défis (vidéo à l’appui)

Après une défaite à Ouargla, le MC Alger a su rebondir en battant l’ES Ben Aknoun lors d’un match en retard du championnat.

Malgré l’absence de son gardien numéro 1 et une équipe adverse bien organisée, le Mouloudia a réussi à s’imposer grâce à un penalty converti par Ghezala. Cette victoire permet au club de conserver une avance confortable en tête du championnat.

Le MCA se relève après une défaite marquante

Après une défaite dévastatrice à Ouargla il y a cinq jours, le MC Alger a réussi à inverser la tendance lors d’un match en retard contre l’ES Ben Aknoun.

Jouant à domicile, les joueurs du MCA ont su se rassurer et prendre le dessus sur leurs adversaires. Malgré l’absence de leur gardien numéro 1 Guendouz, l’équipe a su s’adapter grâce à la direction de Rulani Mokwena.

🇿🇦Rhulani Mokwena’s side bounces back to winning ways Result: 🇩🇿MC Alger 1-0 Ben Aknoun🇩🇿 ⚽️Ayoub Ghezala🇩🇿 Alger open a 6-point lead at the top of the Algerian Ligue Professionnelle 1 standings with 2 games in hand pic.twitter.com/Krts3bZupE — Austin Ditlhobolo (@A_B_Ditlhobolo) December 23, 2025



Face à une équipe de Ben Aknoun bien organisée, le Mouloudia a eu du mal à créer des opportunités.

90+4’ | FULL-TIME 🟢🔴 MC Alger 1️⃣-0️⃣ ES Ben Aknoun ⚽️ Ayoub Ghazala#MCAvsESBA pic.twitter.com/WZDqYy1PNK — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) December 23, 2025



Cependant, une faute d’Oukali dans la surface sur Benhaoua a changé le cours du match, permettant à Ghezala de marquer un penalty décisif. Ce score de 1-0 a permis au MCA de maintenir son avance en tête du championnat.

Comment le MCA a-t-il surmonté les obstacles ?

L’entraîneur Rulani Mokwena a dû faire face à l’absence de son gardien numéro 1, Guendouz. Malgré cela, il a réussi à tirer le meilleur parti des joueurs disponibles, en attendant l’ouverture du mercato hivernal.

Le Mouloudia a rencontré des difficultés pour créer des occasions franches face à une équipe de Ben Aknoun bien organisée.

Goaaaaaaaal Ayoub Ghezzala ouvre le score pour le MC Alger face à Ben Aknoun pic.twitter.com/rU5xJV9mNX — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 23, 2025



Toutefois, grâce à une action décisive et un penalty marqué par Ghezala, ils ont réussi à maintenir leur avance au championnat.

Un penalty décisif et une défense solide maintiennent l’avance du MCA !

Le tournant du match est survenu à la 56e minute, lorsque Oukali a commis une faute dans la surface de réparation sur Benhaoua.

Après consultation de la VAR, l’arbitre a accordé un penalty que Ghezala a habilement converti, donnant ainsi l’avantage au MCA.

Le MC Alger continue de dominer le championnat 🔥

📊 9 victoires – 1 nul – 1 défaite

🔝 Leader du championnat

📈 6 points d’avance sur ses poursuivants

⏳ avec deux matchs en retard à disputer pic.twitter.com/K4PgjUfJGD — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) December 24, 2025



Par la suite, le gardien Ramdane a joué un rôle crucial en préservant ce précieux avantage d’un but. Grâce à cette victoire, le Mouloudia d’Alger conserve une confortable avance de six points en tête du championnat, tout en ayant encore deux matchs en retard à disputer.