MCA : L’arrivée surprenante d’une nouvelle recrue pour la saison estivale

Le MCA accueille sa première recrue estivale, Aimen Bouguerra

Le Mouloudia Club d’Alger (MCA), double champion d’Algérie en titre, a récemment officialisé l’arrivée de sa première recrue estivale. Il s’agit du défenseur latéral droit, Aimen Bouguerra, âgé de 28 ans. En provenance du CS Constantine, Bouguerra a signé un contrat de trois ans qui le liera au club jusqu’en 2028.

Bouguerra vient remplacer Kamel Hamidi, libéré cet été, et sera en compétition avec Reda Halaimia pour la titularisation.

Le parcours footballistique de Bouguerra avant son arrivée au MCA

Avant de rejoindre le Mouloudia Club d’Alger, Aimen Bouguerra a fait ses armes à l’académie du Paradou AC. Il a ensuite porté les couleurs du CR Belouizdad où il a brillé en remportant le titre de champion d’Algérie en 2023.

En janvier 2024, il a rejoint le CS Constantine, enrichissant ainsi son expérience. Son arrivée au MCA marque une nouvelle étape dans sa carrière, où il est appelé à remplacer Kamel Hamidi et à rivaliser avec Reda Halaimia pour la titularisation.

Les défis à venir pour Bouguerra au sein du MCA

Aimen Bouguerra, nouvellement recruté par le Mouloudia Club d’Alger, a du pain sur la planche. Il est appelé à combler le vide laissé par Kamel Hamidi, libéré cet été, et devra faire face à une rude concurrence avec Reda Halaimia pour le poste de latéral droit.

Cette situation représente un défi majeur pour Bouguerra qui doit prouver sa valeur et s’imposer comme un élément clé de l’équipe. Son expérience acquise au CR Belouizdad et au CS Constantine sera certainement mise à profit dans cette nouvelle aventure. Le MCA attend beaucoup de lui et espère qu’il contribuera à maintenir le club au sommet du football algérien.