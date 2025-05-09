MCA : L’ascension fulgurante des sponsors et équipementiers chinois, un tournant pour 2025 !

L’industrie du sport est en pleine mutation. Les sponsors et équipementiers chinois connaissent une ascension fulgurante, bouleversant les codes établis. Le MCA, club de football algérien, n’échappe pas à cette tendance. Alors que nous sommes en 2025, ce phénomène prend une ampleur inédite. Quels sont les enjeux de cette montée en puissance ? Comment le MCA s’adapte-t-il à cette nouvelle donne ?

Cet article se propose d’explorer ces questions, en mettant en lumière les acteurs clés de cette révolution et les perspectives qu’elle ouvre pour l’avenir du sport.

Le Mouloudia d’Alger signe un nouveau contrat de sponsoring avec Infinix

Le Mouloudia d’Alger, après une collaboration fructueuse de deux ans et demi avec Hisense, a annoncé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring avec Infinix, une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de téléphones portables. Bien que le montant exact du contrat n’ait pas été divulgué, les responsables du club ont confirmé que Infinix s’est engagé à financer deux stages de préparation annuels pour l’équipe.

Cette nouvelle alliance permettra au club de diversifier ses sources de revenus et de réduire la pression financière sur Sonatrach, son principal sponsor. Parallèlement, des discussions sont en cours avec PEAK, une autre marque chinoise présente en Algérie, pour remplacer Puma comme équipementier sportif.

Le partenariat avec Hisense, un tremplin pour le Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger a bénéficié d’un soutien significatif de la part de Hisense, une entreprise chinoise, pendant deux ans et demi. Ce partenariat, qui a été prolongé jusqu’en 2024, a permis au club de recevoir une dotation supplémentaire de 50 millions de DA, allégeant ainsi les dépenses de Sonatrach, son principal sponsor.

Le président du club, Hadj Redjem, a souligné l’importance de ce soutien pour réduire la pression financière sur la société pétrolière nationale. Cette collaboration réussie avec Hisense a non seulement renforcé la marque du Mouloudia d’Alger, mais a également ouvert la voie à de nouveaux partenariats lucratifs avec des entreprises chinoises, contribuant ainsi à la croissance et au développement du club.

PEAK, le potentiel nouvel équipementier du Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia d’Alger est en pourparlers avec PEAK, une marque sportive chinoise présente en Algérie, pour devenir son nouvel équipementier, succédant ainsi à Puma. Ce partenariat potentiel s’inscrit dans la stratégie du club visant à diversifier ses sources de revenus et à réduire les dépenses de Sonatrach, son principal sponsor.

En attirant des marques internationales comme PEAK, le Mouloudia d’Alger renforce sa position sur la scène sportive tout en assurant une stabilité financière. Ces accords permettent également à Sonatrach de se concentrer davantage sur ses activités principales, tout en continuant à soutenir le club. Le montant exact de l’accord avec PEAK n’a pas été divulgué, mais il est attendu qu’il apporte une contribution significative au budget du club.