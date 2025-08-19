MCA : Le stade Ali la Pointe accueille enfin son nouveau gestionnaire, une première !

Le stade Ali la Pointe, emblématique enceinte sportive du Mouloudia Club d’Alger (MCA), s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois depuis sa création, le stade accueille un nouveau gestionnaire. Un événement majeur qui suscite déjà beaucoup d’attentes et d’interrogations.

Sonatrach crée une filiale pour la gestion du stade Ali Ammar

Lors d’une Assemblée générale extraordinaire, le Groupe Sonatrach a donné son aval à la création d’une nouvelle entité dédiée à la gestion et l’exploitation du stade Ali Ammar de Douera, à Alger. Cette décision s’aligne avec les directives des autorités publiques visant à établir une entreprise économique autonome pour administrer cette infrastructure sportive majeure, au bénéfice du Mouloudia Club d’Alger (MCA).

La nouvelle filiale, nommée Société de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et de loisirs (SOGISL), sera entièrement détenue par la holding « Sonatrach Activités Extérieures et Support ». Elle aura pour mission de gérer efficacement le stade, en assurant son entretien et sa durabilité.

La Société de Gestion et d'Exploitation des Infrastructures Sportives et de Loisirs (SOGISL), filiale nouvellement créée par le Groupe Sonatrach, sera intégralement détenue par la holding « Sonatrach Activités Extérieures et Support » (H. SAES).

Elle se chargera également de valoriser ses installations et d’exploiter au maximum son potentiel. En outre, elle s’engage à offrir des services de qualité, à la hauteur du prestige de cette infrastructure sportive de référence. Cette initiative confirme l’engagement de Sonatrach en faveur du développement du sport national et de la valorisation des infrastructures.

En créant la SOGISL, Sonatrach réitère son soutien indéfectible au développement du sport national et à la valorisation des infrastructures. Cette démarche illustre parfaitement sa vision d'un équilibre entre responsabilité sociale et rôle économique au service du développement national.

Elle veillera à optimiser l’utilisation de ses installations tout en assurant leur entretien et leur pérennité. Par cette initiative, Sonatrach confirme une fois de plus son statut d’entreprise citoyenne, engagée dans le soutien et le développement du sport national.