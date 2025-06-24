MCA : L’escalade tragique du drame du 5 juillet, les dernières révélations choc !

L’escalade tragique du drame du 5 juillet continue de faire des vagues, avec de nouvelles révélations qui viennent ajouter une couche supplémentaire à cette affaire déjà complexe. Cet article se propose de vous dévoiler les derniers éléments choc qui ont émergé, sans pour autant déflorer l’intrigue. Préparez-vous à plonger au cœur d’un événement qui a marqué l’année 2025 et dont les ramifications continuent de secouer le monde du MCA.

Tragédie au stade du 5 juillet : le bilan s’alourdit

Le drame survenu le 5 juillet au stade éponyme a vu son bilan initial de victimes revu à la hausse. La protection civile avait initialement annoncé un mort et cinquante blessés suite à la chute de supporters des tribunes hautes. Cependant, le ministère de la santé a récemment confirmé trois décès et plus de 80 blessés.

Les victimes ont été transportées vers les hôpitaux d’Alger, Beni Messous, Ben Aknoun et Bab El Oued. Six supporters sont toujours sous surveillance médicale. Les défunts, identifiés comme Yassine, Athmane et Younes, ont succombé suite à leurs blessures, deux d’entre eux à l’hôpital. Plus d’une vingtaine d’ambulances ont pris en charge une centaine de personnes.

Identification des victimes et bilan de santé des blessés

Leur état de santé varie, certains sont encore sous surveillance médicale dans les hôpitaux d’Alger, Beni Messous, Ben Aknoun et Bab El Oued. Suite à cette tragédie, toutes les célébrations prévues pour le 9ème titre du club ont été annulées.

Annulation des festivités et impact sur le club

En raison de ce drame, toutes les célébrations prévues pour marquer le 9ème titre du club ont été suspendues. Cette décision a jeté une ombre sur l’ambiance festive qui régnait auparavant autour du club et ses supporters. La tragédie a non seulement endeuillé la communauté sportive mais a également semé la consternation parmi les fans.

L’annulation des festivités est un signe de respect envers les victimes et leurs familles, mais elle souligne également la gravité de l’événement. Le club et ses supporters sont profondément affectés par cette perte tragique.