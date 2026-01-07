MCA prend son envol et domine le championnat de Ligue 1, une ascension à voir en vidéo

Le Mouloudia d’Alger domine le championnat avec une avance de 11 points, suite à une victoire décisive contre le CS Constantine.

Pendant ce temps, la JS Kabylie lutte pour se rapprocher du podium, malgré des obstacles sur son chemin. Plongez dans l’action palpitante du football algérien.

MCA, une domination sans partage en Ligue 1

Le Mouloudia d’Alger continue de dominer la Ligue 1 avec une avance impressionnante de 11 points.



Cette position dominante a été renforcée par leur récente victoire contre le CS Constantine. Un match qui s’est soldé par un score serré de 1-0, mais qui a permis au Mouloudia de maintenir son avance.

Cette victoire est d’autant plus importante qu’elle a été obtenue dans des conditions difficiles. Malgré une résistance farouche de l’équipe adverse, le Mouloudia a su tirer son épingle du jeu et confirmer sa suprématie sur le championnat. Une performance qui témoigne de la force et de la détermination de cette équipe.

Un match décisif marqué par des moments forts !

Le tournant du match a été le but décisif de Zinnedine Ferhat à la 94e minute, sur une brillante passe de Zakaria Naidji.

Ce moment clé a permis au Mouloudia d’Alger de s’imposer face à un adversaire coriace et de consolider sa position en tête du championnat.

Il est important de noter que le CS Constantine a dû faire face à un défi supplémentaire, jouant avec seulement 10 joueurs pendant les dix dernières minutes suite à l’expulsion de Rebaii.

Malgré cette difficulté, ils ont montré une résistance remarquable, ajoutant ainsi une tension palpable à ce match décisif.

JS Kabylie, un parcours semé d’embûches mais toujours dans la course

La JS Kabylie a connu un match difficile contre le MB Rouissat, où elle a réussi à arracher un match nul malgré avoir été menée au score.

L’expulsion d’Arthur Bada à la 38e minute a compliqué la tâche pour les Canaris, qui ont encaissé un but à l’heure de jeu.

Cependant, ils n’ont pas baissé les bras et ont réussi à égaliser grâce à un but de Bott à la 89e minute.

Malgré ces obstacles, la JSK se maintient dans la course, se positionnant à trois points du podium, bien qu’elle soit à 14 points du leader, le MC Alger.