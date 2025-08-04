MCA : Stage difficile pour le début, mais Delort fait un retour remarquable

L’expérience d’un stage peut être un véritable défi, surtout lorsqu’il s’agit de ses premiers pas dans le monde professionnel. C’est ce qu’a vécu Andy Delort au MCA, où son début a été marqué par des difficultés. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, Delort a su rebondir et faire preuve d’une résilience remarquable, comme en témoignent les photos que nous vous présenterons dans cet article.

Alors, comment ce jeune stagiaire a-t-il réussi à transformer une situation difficile en une expérience enrichissante ? Découvrez-le dans les lignes qui suivent.

Préparation estivale du Mouloudia d’Alger : un stage en Tunisie

Le Mouloudia Club d’Alger, champion algérien en titre, a choisi la région tunisienne d’Aïn Draham pour son stage de préparation estival. Ce lieu historique, prisé par les clubs algériens depuis des décennies, offre un cadre idéal pour une préparation optimale. Malgré un premier match amical perturbé, le club poursuit son programme avec détermination.

Le retour d’Andy Delort, malgré une incertitude quant à sa présence, a renforcé l’équipe suite à la blessure de Bangoura. Le prochain match amical du MCA s’est tenu le 2 août contre le CS Constantine.

Retour d’Andy Delort et départ de Zakaria Draoui : des changements notables au Mouloudia d’Alger

Le Mouloudia Club d’Alger a accueilli avec soulagement le retour d’Andy Delort, qui avait manqué la première semaine de préparation à Alger. Son retour est une bouffée d’oxygène pour l’équipe, surtout après la blessure de Bangoura. Par contre, le club a dû faire face au départ de Zakaria Draoui. Le milieu de terrain international, âgé de 31 ans, a quitté le club suite à une séparation à l’amiable.

Ce départ pourrait avoir un impact sur l’équipe, étant donné que Draoui a joué un rôle clé dans le milieu de terrain lors de la dernière saison.

Match amical interrompu contre l’Olympique Beja et perspectives du MC Alger

Le match amical du Mouloudia Club d’Alger contre l’Olympique Beja a été marqué par une interruption inattendue. En effet, des supporters du club tunisien ont fait irruption sur le terrain, mettant fin prématurément à la rencontre qui était alors à égalité (0-0). Malgré les efforts du MCA pour reprendre le jeu, l’équipe de Beja a refusé.

Cette interruption n’a toutefois pas entamé la détermination du club algérien qui se prépare déjà pour son prochain match amical. Le 2 août, le MCA a affronté le CS Constantine, un autre club algérien. Ce match représente une occasion importante pour le MCA de peaufiner sa stratégie et de tester ses nouvelles dynamiques suite aux récents changements dans l’équipe.