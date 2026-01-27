MCA subit un revers amer à Lubumbashi, une vidéo révèle les détails de la rencontre

Le Mouloudia d’Alger a subi une défaite de dernière minute contre Saint Eloi Lupopo en République du Congo, marquant un tournant dans leur parcours.

Malgré des retours défensifs notables, le match a été marqué par une pauvreté technique et une nervosité palpable.

Avec seulement un point en trois matchs, le double champion d’Algérie se retrouve dans une situation délicate, mais une opportunité de rattrapage se profile à l’horizon.

Une défaite amère pour le Mouloudia d’Alger

Le match entre le Mouloudia d’Alger et Saint Eloi Lupopo en République du Congo a été marqué par une tension palpable et un manque de précision technique.

Malgré quelques retours défensifs notables, notamment de Ghezala et Khelif, le MCA n’a pas réussi à concrétiser ses rares occasions, laissant le score vierge jusqu’à la fin du temps réglementaire.

La déception est venue dans les arrêts de jeu lorsque Ghezala, après avoir perdu un duel aérien, a commis une faute sur Enoch Molia dans la surface de réparation.

Penalty pour saint Éloi lupopo à la 90 ème minute de jeu ! Totalement justifié, rien à dire ! 🙁#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/xCNypC0a40 — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) January 25, 2026



Le penalty qui s’en est suivi, tiré par Michael Kimputu, a scellé le sort du match, condamnant le MCA à une défaite inattendue.

Une rencontre techniquement pauvre, est-ce la cause de la défaite ?

Le match a été marqué par une qualité technique décevante. Les occasions manquées ont été nombreuses, notamment celle de Saliou Bangoura en début de match qui aurait pu changer le cours du jeu.

Le manque de précision et de finition a été flagrant, rendant la rencontre stérile en termes d’opportunités concrètes.



Malgré cela, certains joueurs du MCA comme Khelif ou Ghezala ont montré des retours défensifs intéressants.

Cependant, la nervosité palpable tout au long du match a sans doute contribué à l’issue finale. Une tension qui a peut-être empêché les joueurs de donner leur plein potentiel.

Le Mouloudia d’Alger face à une situation critique : quelles perspectives ?

La situation actuelle du Mouloudia d’Alger est préoccupante. Avec un seul point en trois matchs, le double champion d’Algérie se trouve dans une position délicate.

Cette défaite en République du Congo a été un coup dur pour l’équipe qui peine à retrouver son élan.

Cependant, tout n’est pas perdu. Le prochain match à Alger offre une opportunité de rattrapage. Une victoire permettrait au MCA de remonter au classement et de reprendre confiance.

Il est crucial que l’équipe tire les leçons de cette défaite pour rebondir et retrouver sa place parmi les leaders du championnat.