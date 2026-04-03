MCA triomphe dans le derby de la Ligue 1, CRB et JSK guettent leur chance avec impatience

Le Mouloudia d’Alger se rapproche de son troisième titre consécutif en championnat, après une victoire à huis-clos contre l’USM Alger.

Pendant ce temps, le CRB et la JS Kabylie ont également remporté leurs matchs respectifs, tandis que le Paradou semble se diriger vers la Ligue 2. Découvrez les moments forts de ces rencontres palpitantes.

Mouloudia d’Alger : un pas de géant vers le triomphe

Le Mouloudia d’Alger a fait un grand pas vers son troisième titre consécutif en battant l’USM Alger à huis-clos.

Zinnedine Ferhat et Ghezala ont joué un rôle crucial dans cette victoire, avec un but marqué par Ferhat à la 14e minute, suivi d’un second but de Ghezala qui a malheureusement été signalé hors-jeu.

La performance du gardien Ramdane a également été remarquable, contribuant à maintenir l’avance du MCA. Avec cette victoire, le Mouloudia d’Alger compte désormais 12 points d’avance à sept matchs de la fin du championnat, se rapprochant ainsi du triomphe.

CRB et JSK : Des victoires prometteuses ?

Le CRB a montré une performance impressionnante en écrasant le Paradou 3-0 au stade du 20 août.

Les buts de Belhocini, Benzid et Benguit ont assuré cette victoire éclatante. Cette démonstration de force pourrait être un signe positif pour l’avenir du club.

De son côté, la JS Kabylie a également remporté une victoire convaincante 3-1 à domicile contre l’S Ben Aknoun.

Boudebouz, Tichtich et Akhrib ont marqué les buts qui ont scellé le match. Notamment, c’était leur premier match sans Josef Zinnbauer, ce qui rend cette victoire encore plus significative.

Le Paradou : une descente inévitable en Ligue 2 ?

La situation du Paradou s’assombrit après leur défaite cuisante face au CRB. Cette déroute 3-0, marquée par les buts de Belhocini, Benzid et Benguit, semble sceller leur destin vers la Ligue 2.

Cette perspective de relégation pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’équipe, affectant potentiellement le moral des joueurs et la dynamique du reste de la saison. Le Paradou doit impérativement rebondir pour éviter cette chute qui semble inévitable.