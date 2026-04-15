Médéa se prépare à accueillir une ville d’investissement et industrielle, un projet ambitieux qui pourrait transformer la wilaya

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) explore une proposition pour la création d’une ville d’investissement et industrielle à Boughezoul, Médéa.

Baptisé « Sama », ce projet inédit pourrait s’étendre sur plus de 74 hectares et marquerait une étape importante dans la diversification de l’offre foncière pour l’investissement en Algérie.

« Sama » : une première pour l’Agence algérienne de promotion de l’investissement

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a récemment étudié une proposition inédite : la création d’une ville d’investissement et industrielle intégrée à Boughezoul, Médéa.

Ce projet, baptisé « Sama », représente une première pour l’agence qui n’avait jamais envisagé un tel développement auparavant.

La proposition a été discutée lors d’une audience avec le directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache.

Le projet « Sama » envisage une zone d’activité industrielle sur plus de 74 hectares, avec une possibilité d’extension future. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la diversification de l’offre foncière destinée à l’investissement en Algérie.

Les détails techniques et économiques du projet « Sama »

Le projet « Sama » se distingue par son ampleur. Il est prévu de le construire sur un terrain privé de plus de 74 hectares, avec une possibilité d’extension à 150 hectares supplémentaires.

Cette superficie permettrait d’accueillir plusieurs unités industrielles, des structures de services et des infrastructures d’appoint.

Ce pôle de production contribuerait ainsi à la création d’un tissu industriel intégré, générant de nombreux emplois.

Les aspects techniques et économiques du projet ont été présentés lors de la réunion, soulignant l’importance de ce projet pour le développement économique de la région.

Impact potentiel du projet « Sama » sur la wilaya de Médéa

Ce projet, une première pour l’AAPI, pourrait transformer la wilaya de Médéa. En soutenant cette initiative privée, l’Agence contribue au développement des zones d’activité et à la diversification de l’offre foncière pour l’investissement.

La mise en place de formules innovantes pour l’aménagement d’espaces économiques et productifs est également prévue.

Une visite de terrain au site du projet est programmée pour le lundi suivant, marquant une étape importante dans la coordination entre les différentes parties concernées pour la réalisation du projet.