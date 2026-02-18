Médecine esthétique : quand l’art de la beauté ne laisse pas de place à l’improvisation

La médecine esthétique, discipline médicale à part entière, offre des bénéfices réels lorsqu’elle est pratiquée par des professionnels qualifiés.

Dr Yamina Kesseiri, forte de seize ans d’expérience, prône une approche rigoureuse et individualisée, mettant en garde contre les risques liés aux interventions réalisées hors du cadre médical.

Médecine esthétique : une discipline médicale rigoureuse

La médecine esthétique, souvent associée à des clichés et des excès visibles sur les réseaux sociaux, est en réalité une discipline médicale sérieuse.

Elle offre de véritables bénéfices lorsqu’elle est pratiquée dans un cadre strictement médical. Cette branche de la médecine vise à rajeunir sans transformer, corriger sans dénaturer et accompagner le temps qui passe plutôt que de le combattre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr YK certification internationale⚕️ (@val_skinmedical)



Cependant, cette promesse peut être compromise lorsque certains actes sont réalisés hors du cadre médical, par des praticiens non qualifiés.

Les interventions telles que les injections, lasers, cryothérapie ne sont pas anodines et engagent la responsabilité du médecin. Il est donc essentiel de souligner l’importance d’une pratique rigoureuse et encadrée de la médecine esthétique.

Les risques d’une pratique hors cadre médical

La réalisation d’actes de médecine esthétique par des praticiens non qualifiés ou dans des environnements non médicaux peut entraîner de graves conséquences.

Les interventions comme les injections, les lasers et la cryothérapie ne sont pas sans risque et nécessitent une expertise médicale appropriée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr YK certification internationale⚕️ (@val_skinmedical)



En l’absence d’un professionnel de santé qualifié, ces actes peuvent causer des dommages irréversibles, tels que des infections, des cicatrices ou des déformations.

Il est donc crucial de souligner l’importance d’une pratique encadrée et rigoureuse de la médecine esthétique pour garantir la sécurité du patient.

Dr Kesseiri : une approche rigoureuse et individualisée de la médecine esthétique

Le Dr Yamina Kesseiri, diplômée de la Faculté de médecine de l’Université d’Alger, pratique la médecine esthétique depuis plus de seize ans.

Elle adopte une approche rigoureuse, individualisée et humaine, convaincue que chaque visage est unique et nécessite une analyse précise pour déterminer les techniques de rajeunissement appropriées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dr YK certification internationale⚕️ (@val_skinmedical)



Elle conseille aux personnes souhaitant recourir à la médecine esthétique de privilégier des résultats naturels et discrets, et insiste sur l’importance des consultations préalables.

Préférant consacrer son temps à développer et perfectionner ses techniques, elle estime que la qualité des soins et la sécurité des patients sont plus importantes que la visibilité sur les réseaux sociaux.