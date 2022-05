Mehdi reçoit un déferlement de soutien sur internet de la communauté algérienne

Medhi fait un défi surprenant de 4000 km à pied depuis Paris vers Alger. Pour cette marche à pied, il a ses raisons. Sur les réseaux sociaux comme dans la rue, il reçoit un déferlement de soutien de la part de ses followers et la communauté algérienne. Des hurlements, des messages encourageants… ses fans sont presque partout.

Un courageux jeune homme parcourt Paris – Alger à pied

Un jeune homme de 26 ans appelé Medhi a décidé de faire une marche à pied en partant de Paris pour rejoindre Alger. Pour un départ le 5 mai, il prévoit 136 jours pour réussir ce périple dont 28 km par jour. Ce n’est pas la première fois qu’il réalise un tel défi puisqu’il a déjà fait plusieurs voyages à pied en partant de Paris. Mais comme il disait sur les réseaux sociaux, ce défi est différent de celui d’auparavant. En effet, celui-ci est un hommage à son père qui est décédé en décembre dernier. Pour lui, la marche à pied est juste la réalisation de ses rêves de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux paysages.

Pour arriver à destination, il passe d’abord par la France, traverse la Suisse et l’Italie, puis voyage en bateau de Sicile à Tunisie et parcourt Tunis à Alger à pied.

Selon lui, ce voyage à pied est aussi un parcours sportif. Avec la tête haute, le courageux rassemble dans son sac à dos de 16 kg tous les essentiels du voyage comme une tente, trois t-shirts et trois paires de chaussettes, un k-way, un duvet, un panneau solaire pour alimenter son téléphone, un shampooing, un drone, des ustensiles, des livres et un cahier de journal.

Pendant ses heures de repos, il fait des live sur TikTok et répond aux messages des internautes.

Medhi devient populaire sur les réseaux sociaux

Grâce à son incroyable expédition, le jeune Medhi devient de plus en plus célèbre et soutenu sur internet. Le nombre d’abonnés pendant les premiers 20 jours de marche a grimpé de 500000 abonnés sur Instagram et TikTok. Il ne reçoit que des commentaires positifs de la part de ses abonnés pour le soutenir. Puisqu’il partage assez souvent son programme de voyage sur les réseaux sociaux, ces abonnés le suivent en chemin pour lui donner à manger et de lui proposer de dormir chez eux la nuit.