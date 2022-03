Quelles sont les meilleures activités à faire pour des touristes à Alger ?

Alger, la capitale de l’un des pays les plus immenses de l’Afrique, possède environ 3 millions d’habitants. Dotée de plusieurs stations balnéaires, la ville mérite un détour, pour les passionnés d’aventures et de découvertes.

De plus, elle renferme différents attraits touristiques et propose une grande panoplie d’activités originales à ses visiteurs.

La visite des meilleurs sites de la ville d’Alger

Depuis l’antiquité, le charme de la ville d’Alger a opéré sur de nombreux touristes. Aujourd’hui, elle figure encore parmi les destinations les plus plébiscitées.

Appelée aussi « Alger, la blanche », elle se caractérise par ses innombrables bâtiments blancs et regorge une multitude de sites touristiques à ne pas manquer.

La Casbah d’Alger

Figurant dans le patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco, la Casbah est un quartier historique de la ville d’Alger.

La visite de cet endroit est d’ailleurs l’une des meilleures activités d’Alger.

En effet, il renferme les plus belles mosquées de la capitale d’Algerie.

Entre les maisons d’un blanc éclatant se trouvent un dédale de ruelles accidentées.

Cette vieille ville se démarque également par la citadelle du 16ème siècle qui l’entoure.

Le jardin botanique du Hamma

Classé comme étant l’un des plus sublimes jardins d’essai à travers le monde, le jardin botanique du Hamma se compose de plus de 3 000 espèces végétales.

Il constitue « le poumon vert de l’Alger ».

Depuis sa conception en 1832 jusqu’à aujourd’hui, il reste toujours parmi les attractions les plus appréciées des touristes.

De même, ce jardin dispose d’un zoo, de statues, d’un jardin anglais et français ainsi que des animaux.

Le Palais des Raïs, Bastion 23

Le Palais des Rais, Bastion 23 comporte dix maisons de pêcheurs et trois palais.

Connu sous le nom de « Groupe de maisons mauresques », ce monument historique de l’Algérie se trouve parmi les derniers témoins certifiant le prolongement de la Casbah jusqu’à la mer aux XVI-XIXe siècles.

Durant la visite, les touristes commencent par le palais 18 et poursuivent dans les galeries, le patio et toutes les autres pièces.

Le Mémorial du martyre

Le Mémorial du martyre est un site touristique immanquable lors du voyage à Alger, blanche.

Niché dans la commune d’El Madania et plus précisément sur les hauteurs de la ville, ce beau monument a été construit durant le 20è anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, soit en 1982.

Surplombant la capitale de l’Algérie, il s’étend sur une hauteur de 92 m et dispose d’une tourterelle de 10 m de diamètre.

La Grande Poste d’Alger

La ville est également ornée par la Grande Poste. Élaboré par des architectes en 1910, cet édifice se situe au cœur d’Alger.

Avec son style néo-mauresque, il ajoute un charme supplémentaire à la ville. Un amateur d’architecture trouvera son bonheur une fois qu’il est présent à l’intérieur du bâtiment pour admirer son raffinement.

À la recherche des meilleures activités à Alger ? La visite de la Grande poste fera l’affaire.

La Basilique Notre Dame d’Afrique

Surmontant la baie d’Alger, la Basilique Notre Dame d’Afrique est une église catholique romaine juchée au sommet de la falaise.

Son architecte a mis en avant le style et les techniques de l’époque en France lors de sa construction en 19ème siècle.

Cette basilique se ressemble d’ailleurs à « l’église marseillaise Notre-Dame-de-la-Garde ». En dehors de son bel aspect esthétique, elle offre un panorama de rêve sur toute la ville.

Le Bordj Tamenfoust

Bâti en 1661 par Ramdhan Agha, ce fort héberge un petit musée doté d’une multitude de vestiges romains. Il se distingue par son architecture particulièrement atypique.

En effet, sa forme octogonale fait son charme. La visite de ce site permet de découvrir la prison, le hammam, la cuisine, le dépôt d’armes et la salle de prière. Bordj Tamentfoust dispose également d’une terrasse avec une vue idyllique sur tout le cap.

Les ruines Romaines de Tipaza (périphérie d’Alger)

Pour une aventure authentique et inoubliable, la ville d’Alger propose un moment apaisant dans les ruines romaines de Tipaza.

Non seulement le cadre est à couper le souffle, mais l’endroit renferme aussi une somptueuse colonie romaine.

Divisées en deux, les ruines romaines disposent d’une part d’une nécropole unique et d’un parc archéologique de l’autre. Pendant la visite de la ville d’Alger, les touristes découvriront des maisons antiques, de l’amphithéâtre et des thermes anciens.

Le Tombeau de la Chrétienne (périphérie d’Alger)

Le tombeau de la Chrétienne est un site incontournable à Alger.

Situé à 10 km de Tipaza, ce monument serait construit à l’époque Numide.

Connu également sous l’appellation de Mausolée royal de Maurétanie, cet édifice se niche sur une colline d’une altitude de 260 m.

Il se démarque par son cône à gradins et son style qui rappelle un gigantesque cylindre à facettes. Ces dernières sont divisées de 60 colonnes.

La visite des meilleurs musées de la ville d’Alger

L’Alger foisonne des joyaux architecturaux et un énorme panel de musées. Les amateurs de ces derniers seront satisfaits tout au long de la visite de la capitale de l’Algérie. Celle-ci renferme, en effet, des musées d’histoire et d’art. Ci-après la liste des meilleurs musées à voir absolument dans la ville.

Le Musée national du Bardo

Le Musée national du Bardo réjouira les passionnés de l’histoire.

Ce majestueux palais du 18ème siècle allie deux styles bien distincts : impérial ottoman et arabe andalou.

Le mélange ajoute d’ailleurs une pointe d’authenticité à la résidence.

Le musée offre un énorme plaisir aux yeux avec ses arbres précieux ainsi que ses décors en fer forgé et en céramique. À l’entrée, on y trouve des mannequins vêtus de tenue traditionnelle.

Le Musée des antiquités et art islamique

Inauguré dans les années 1897, le Musée des antiquités et art islamique est l’un des plus anciens édifices d’Afrique et d’Algérie.

De même, il recueille une collection d’antiquités classiques et d’art musulman.

Sa visite est d’ailleurs l’une des meilleures activités d’Alger puisqu’elle nous permet de découvrir différents types d’œuvres à savoir :

les objets d’arts de divers matériaux;

les peintures;

les poteries; les textiles;

les sculptures;

les objets archéologiques.

Le Musée national des Beaux-Arts

Abritant une multitude de collections, le Musée national des Beaux-Arts lors du voyage en Alger est devenu incontournable.

Pour preuve, il renferme plus de 8000 œuvres incluant les peintures, les sculptures, les œuvres d’art appartenant à de célèbres artistes comme Picasso.

Aussi, l’édifice affiche un aspect esthétique original agréable à regarder. Il fait face à un gigantesque bâtiment blanc et tourne le dos à l’entrée du jardin d’Essai.

Le Musée central de l’armée

Situé à El Madania, le Musée central de l’armée expose des armes, des objets, des pièces uniques et des armes qui appartenaient aux combattants algériens.

À noter que la collection commence de l’époque numide, puis de la colonisation jusqu’à nos jours.

Ce monument séduit les visiteurs puisqu’il met en avant une épée de Napoléon III, des objets d’Ali La Pointe ainsi que de la guillotine de la prison de Serkadji.

Le Musée des Arts Modernes MAMA

Comme son nom le décrit, le Musée des Arts Modernes MAMA a été bâti au XIXe siècle. Il s’agissait d’un ancien centre commercial avant d’être un palais d’art.

Il se trouve sur la rue commerçante Larbi Ben M’Hidi, à proximité de la place Amir AbdelKader et de la grande poste.

Etant donné que le lieu reçoit différentes expositions thématiques, il serait préférable de se référer au calendrier avant de s’y rendre.

Le Musée des Arts et Traditions Populaires

Le Musée des Arts et Traditions Populaires incite ses visiteurs à partir à la découverte de l’île. Cette visite offre l’opportunité à chaque touriste d’en savoir davantage sur le mode de vie des habitants de l’époque.

Par ailleurs, il met en avant les traditions et les coutumes d’autrefois. Cet établissement se divise en trois parties : « coulisses », « Gran Kay » et « la Ri Kaz Nèg ».

Chaque année, Alger attire plusieurs touristes. Au-delà de son beau paysage, elle est considérée comme une ville riche en musées, en sites touristiques et en loisirs attrayants.

Pour transformer un simple voyage en une expérience unique, il n’y a rien de mieux que d’essayer les meilleures activités proposées à Alger.