Meilleures Piscines en Alger : découvrez ce qu’elles proposent en cette période estivale

Pendant les vacances d’été, l’attraction la plus prisée est bel et bien les piscines et les clubs nautiques. Pour lutter contre les fortes chaleurs, les vacanciers choisissent ces coins de fraîcheur. Certains préfèrent les clubs nautiques par rapport à la plage car ces derniers bénéficient d’un meilleur cadre. Pour trouver de bons plans, nous vous aidons à choisir les critères pour passer un merveilleux moment.

Trouver la meilleure piscine sur Alger, les critères

Pour passer de bons moments en famille ou seul au bord d’une jolie piscine, certains critères sont à prendre en compte.En premier lieu, le choix de votre piscine qui va avant tout dépendre de votre effectif. En effet, que ce soit dans un hôtel ou un club nautique, le prix d’entrée dépend parfois du nombre de personnes et de leur âge.

Ensuite, ne pas négliger les activités et les horaires d’ouverture surtout dans le cas où vous devez faire un long déplacement ou que vous amenez des petits enfants. En outre, certains endroits interdisent l’entrée de nourriture et de boissons, voire même de bouteille d’eau. D’où l’intérêt de bien se renseigner.

Les bons plans pour cette période estivale

Voici comme prévu quelques bons plans piscine pour vous :

Kiffan Club : très attractif et prix abordables;

prix pack family: un total de 13 000 DA dont 5 accès adultes 1700 DA /personne + 5 accès enfants 900 DA /personne

prix particuliers: 2000 DA pour Adulte et 1200 DA pour enfant moins de 1m40

Ouverture de 10h à 18h

Green Club : bon rapport qualité prix et plusieurs activités dont des diffusions de films, diverses événements et animations;

prix pack family : 4000DA / 4 personnes

prix particuliers: 1500 DA pour enfants de 5 à 12 ans, entrée gratuite pour les moins de 5 ans

Ouvert de 10h à 19h

El Yasmine de l’Hôtel El Djazaïr, ex Saint Georges : piscine premium, dans un cadre luxueux, confort et tranquille

tarif adulte 4000 DA; prix couple 7500 DA si les deux sont membres

Ouverture de 9 h à 20 h et de 11 h à 22 h 30 pour fans de snacks