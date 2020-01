Chaque pays d’Europe possède ses propres attraits touristiques et invite à la découverte de nombreuses richesses culturelles, gastronomiques, architecturales… Le continent regorge entre autres de remarquables sites incontournables à visiter seul, en famille ou entre amis. Une fois sur place, la location de voiture s’avère la solution la plus pratique et la plus économique pour profiter de votre séjour en toute autonomie, selon vos envies, et à votre rythme. Pour un road trip réussi, découvrez notre top 3 des meilleures villes européennes à visiter en voiture.

Reims : à la découverte de la Route touristique du Champagne

Aussi connue sous le nom de « Citée des Sacres », Reims est une ville aux multiples atouts. À moins de 2 heures de Paris, elle est facilement accessible en voiture et invite à la découverte de nombreux sites et monuments historiques tels que :

La cathédrale Notre-Dame de Reims : lieu du baptême de Clovis et des Sacres des Rois de France ;

La statue commémorative de Jeanne d’Arc ;

L’Ange du Sourire sculpté sur la cathédrale.

Outre l’Histoire, la ville doit aussi sa notoriété grâce à la Route touristique du Champagne qui se trouve en plein cœur du vignoble Champenois, entre Épernay et la montagne de Reims. De nombreuses activités vous y attendent : visite des grandes maisons de Champagne de France, découvertes du travail des vignes, dégustations de vins…

Comme la ville est située dans le Grand-Est, vous pourrez reprendre la route en louant une voiture sur easyterra.fr, puis traverser la frontière en toute sérénité jusqu’en Belgique.

Bruxelles : vers les routes du plat pays

Souvent négligée par certains voyageurs, la Belgique est toutefois propice à diverses activités touristiques. Contrairement aux idées reçues, le plat pays offre de nombreux atouts, surtout dans le cadre d’un road trip. Une fois arrivé dans la capitale, à Bruxelles, la visite peut commencer. Parmi les monuments et lieux incontournables à découvrir figurent :

L’Atonium ;

La Grand-Place (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO) ;

La montagne de Bruënen (Liège) ;

Les Béguinages (Bruges)…

Munich : point de départ de la Romantische Strasse

Après avoir fait une halte en Belgique, n’hésitez pas à poursuivre votre périple un peu plus loin vers l’Est, à Munich. À bord de votre voiture de location, profitez de vos trajets pour découvrir la Route Romantique allemande et les différents sites et monuments du pays tels que :

Le Château de Nymphembourg ;

Le parc Olympique ;

La Bavière ;

Les musées allemands : Alte Pinakothek, Deutsches Museum, musée BMW…

La ville est aussi reconnue mondialement pour sa célèbre bière, au même titre que Hambourg, Cologne encore Berlin.

Bien sûr, il vous sera toujours possible de continuer votre voyage vers les pays limitrophes comme la Pologne ou la République Tchèque. Par exemple, pour découvrir l’une des destinations phares en Europe, la ville de Prague, votre trajet depuis Munich ne prendra qu’environ 5 heures. Une fois arrivé à destination, de nombreuses surprises vous y attendent, à commencer par le Pont Saint Charles et la célèbre Horloge Astronomique de Prague.