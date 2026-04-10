Melouki Santé révolutionne le diagnostic médical avec ses innovations présentées à SIMEM 2026 à Oran

Melouki Santé, spécialiste de l’importation de matériel médical et d’équipements de laboratoire, s’apprête à participer à la 28e édition du Salon International de la Santé (SIMEM) qui se tiendra au Centre de conventions d’Oran du 8 au 11 avril 2026.

L’entreprise y présentera plusieurs nouveautés, notamment une gamme d’analyseurs d’urines de la marque Zybio et les nouveaux modèles de la marque Boditech.

Melouki Santé, une présence remarquée au SIMEM 2026

La 28e édition du Salon International de la Santé (SIMEM) accueille Melouki Santé parmi ses exposants du 8 au 11 avril 2026 au Centre de conventions d’Oran.

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Cet événement majeur dans le domaine médical et paramédical rassemble plus de 200 exposants et attend plus de 10 000 visiteurs.

Le SIMEM se distingue par son ampleur avec plus de 12 000 m² d’exposition et 600 firmes représentées.

Il s’affirme comme une plateforme d’échanges et de veille scientifique avec un programme riche en conférences et ateliers.

Innovations de Melouki Santé au SIMEM 2026

Le salon a été l’occasion pour Melouki Santé de dévoiler ses dernières innovations. Parmi elles, une gamme d’analyseurs d’urines de la marque Zybio, enrichissant ainsi son offre en hématologie et biochimie.

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De plus, l’entreprise a présenté les nouveaux systèmes Afias 10 et Afias 6 de la marque Boditech. Melouki Santé a également organisé des conférences spécialisées.

La première sur le thème « PSA, Approches Modernes » et la seconde intitulée « Cystatine C, NGAL, Albumine glyquée et LP(a) : vers une stratification précoce du risque cardio-rénal ».

Ces rencontres ont permis d’échanger sur les avancées récentes dans le diagnostic et la biochimie médicale.

Melouki Santé, un acteur clé de l’importation de matériel médical

Spécialiste en importation d’équipements de laboratoire, Melouki Santé se distingue par la qualité de ses produits, des prix compétitifs et un service après-vente efficace.

L’entreprise est le représentant officiel et exclusif de marques internationales renommées telles que Maccura, Zybio, Boditech, Sensa Core, Mediwiss, Demophorius et Biomaxima.

Elle intervient principalement dans l’immunoessai avec des analyseurs automatiques par chimiluminescence, la biochimie, l’hématologie et les analyseurs d’urines.

Ces segments clés lui permettent de répondre aux besoins spécifiques des laboratoires tout en garantissant une offre diversifiée et de qualité.