Mercato Algérie : qu’adviendra-t-il du championnat algérien de Football ?

Le championnat algérien de Football est dans l’impasse actuellement surtout à l’égard des joueurs qui rejoignent le championnat international. En effet, de plus en plus de joueurs quittent la ligue algérienne pour rejoindre la cour des grands. Intérêt égoïste ou fragilité de la structure locale, les questions se posent concernant ce sujet. On vous révèle tous les détails dans cette édition.

Les meilleurs joueurs décampent du championnat algérien

Le départ des joueurs ne se fait pas dans le silence. En effet, d’excellents joueurs et des étoiles montantes du monde du football algérien ne cessent de partir à l’étranger pour évoluer. Et le championnat algérien semble être incapable d’arrêter cette saignée majeure.

En effet, les noms circulent dans les médias, ceux des joueurs dont la notoriété est incontestable sur le sol algérien. C’est le cas comme par exemple de :

Adel Djabout, l’attaquant du MC Oran, qui a rejoint le club d’Ouhd pour une saison.

Rida Bensayah, sacré capitaine de la JS Kabylie qui a renforcé la formation de Al-Jabalaïn en Arabie Saoudite.

Samy Frioui, l’étoile montante de la ligue 1 qui est parti au Al-Khaldiya, au Bahreïn.

🚨Samy Frioui le meilleur buteur de la saison dernière en championnat avec 17 buts du coté de l'MCA rejoins Bahreïn et le club d' Al Khalidiya SC L'MCA perd donc contre rien son attaquant de 30 ans parti libre pic.twitter.com/RDeQUAFACd — Actu L1 DZ 🇩🇿 (@ActuLesVerts) July 26, 2022

Une véritable menace pour le titre algérien

A l’égard de ce départ massif des étoiles montantes du championnat algérien, il est permis de douter du sort de ce dernier. La fuite de ces excellents joueurs à l’étranger constitue en effet un réel danger pour le football algérien notamment la difficulté du championnat algérien à s’imposer au niveau international.

La plupart des fans du football Algérien ne manquent pas de souligner que ces joueurs ne sont pas une fierté pour l’Algérie. Selon leur propos, ces footballeurs algériens préfèrent l’argent au détriment de l’image de l’Algérie. D’autres soulignent cependant que le manque d’infrastructure dans les clubs algériens pousse les jeunes talents à décamper de l’Algérie pour évoluer ailleurs.