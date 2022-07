Mercato : Milan cèdera-t-il Ismaël Bennacer à la Juventus ?

Selon la presse italienne, on ne connaît pas encore l’avenir du milieu de terrain algérien, Ismaël Bennacer. En effet, le Milan AC n’a pas approuvé toutes les requêtes proposées par les autres clubs. Même si la direction des Rossoneri est prête à négocier leur maître du ballon rond, le coach Stefano Pioli veut faire durer le suspense.

Calcio Mercato affirme que le club de la Juventus semble très intéressé par le talent du milieu de terrain algérien. Le cas d’Ismaël Bennacer est remis sur le tapis, la Juve a déjà contacté la direction milanaise pour solliciter les services du joueur algérien.

Avec une telle offre, la direction des Rossoneri n’est pas opposée à céder le milieu de terrain, les discussions entre les deux dirigeants étant en cours.

Le site de Clacio Mercato annonce également que c’est l’entraîneur des Bianconeri qui est convaincu par le talent de Bennacer, d’où son idée de le recruter. Il a même expliqué que le milieu de terrain algérien est indispensable à son club, pour libérer le revenant Paul Pogba. Ceci dans le but d’avoir un compartiment offensif.

